Zima još ne posustaje: Meteorologinja otkriva što nas očekuje ovog vikenda

Današnji dan obilježile su oborine, i to osobito na kopnu. Jutros su se neki gradovi u Gorskom kotaru i na sjeveru zemlje probudili s par centimetara snježnog pokrivača, a danju je diljem zemlje bilo i kiše i susnježice i snijega. Ipak, u većini mjesta tlo je pretoplo da bi se snijeg zadržao. Povremene kiše bilo je i na obali i otocima, kao i jakog vjetra – na većem dijelu obale bure, a na jugu još i juga. Ciklona s pripadnim frontalnim sustavom prolazi na istok pa tako sutra tijekom dana možemo očekivati smirivanje vremena.



U većini će predjela oborine do jutra stati, još na istoku postoji mogućnost slabog snijega. Diljem unutrašnjosti prevladavat će oblačno vrijeme, a s obzirom da će najniža temperatura većinom biti ispod nule, postoji opasnost od stvaranja poledice pa se preporuča dodatan oprez i pri hodanju i pri vožnji.

Na moru djelomice sunčano i u prvom dijelu dana još uvijek vjetrovito. Puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima.

Najniža temperatura na kopnu od -5 do -1, na istoku mjestimice i koji stupanj više. Na moru između 1 i 6.



Danju u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, dakle može biti i sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab, a

najviša dnevna temperatura između 3 i 7.



U Slavoniji pretežno oblačno, a navečer može pasti još pokoja pahulja snijega. Temperatura bez većeg dnevnog hoda, uglavnom od -1 do 5.



U gorju promjenljivo oblačno i uglavnom suho uz slab vjetar. Dnevna temperatura između 1 i 4.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Jaka i olujna

Bura će popodne oslabjeti. Temperatura između 10 i 12.



U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka bura koja će poslijepodne e oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Mjerit će se između 11 i 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Za kraj tjedna na kopnu hladno jutro, ali topliji dan. Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U novom tjednu postupan porast temperature i nešto više sunčanih razdoblja.

Na moru pretežno sunčano i, barem danju, razmjerno toplo. U nedjelju će puhati slaba do umjerena bura i tramontana, u ponedjeljak će oslabjeti i u utorak okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 5 do 10, a

najviša dnevna od 12 do 16.



Oborine i vjetar će se smirivati tijekom sutrašnjeg dana, ali još uvijek će biti svježe, osobito ujutro, i dosta oblačno. Nešto vedrije, a preko dana i toplije, bit će u nedjelju, kad će i vjetar na moru oslabjeti. Tako da je nedjelja bolji dan za aktivnosti na otvorenom.