Na ovo se dugo čekalo, a sve počinje danas: Država daje novac, pogledajte uvjete

Ministarstvo graditeljstva objavilo je u srijedu javni poziv za program ugradnje dizala u postojeće zgrade kao i javni poziv za uređenje pročelja zgrada koje su zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina za čije sufinanciranje planira izdvojiti pet milijuna eura.

Prijave za oba javna poziva kreću danas i traju do 31. kolovoza ove godine.

Prijave za dizala

Na javni poziv mogu se javiti zgrade koje još nisu započele ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade ili su ih započele u 2026. godini.

Pravo za sufinanciranje imaju višestambene i stambeno-poslovne zgrade čiji su suvlasnici fizičke osobe koje imaju više od 50 posto suvlasničkih dijelova zgrade, da zgrada ima najmanje tri kata ili da u njima žive suvlasnici ili član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom s najmanje 80-postotnim tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima ili osoba III. ili IV. stupnja funkcionalnog tjelesnog oštećenja, da je izrađen glavni projekt ugradnje dizala, da je natpolovična većina suvlasnika donijela odluku o ugradnji.

Također, ističu u resornom Ministarstvu, u zgradi mora biti formirana zajednica suvlasnika i moraju imati osiguran novac za svoje financijsko učešće u ukupnim troškovima. Trećinu sufinancira država, a u ovom javnom pozivu mogu sudjelovati i jedinice lokalne samouprave iako im to nije obveza. Ovisno o njihovom udjelu sufinanciranja, manji trošak imat će suvlasnici zgrade. U ovom javnom pozivu javilo se 25 jedinica lokalne samouprave koje žele snositi dio troškova.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će isplate za ugradnju dizala izvršiti u roku 30 dana od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju, a radovi moraju biti završeni i novac namjenski potrošen u roku od dvije godine od potpisivanja Ugovora. Iznimno taj se rok može produljiti na dodatnih godinu i pol ako su radovi počeli u roku, ali se nisu mogli završiti zbog okolnosti na koje korisnik nije mogao utjecati.

Prijave za uređenje pročelja zgrada

Kada je riječ o javnom pozivu za uređenje pročelja zgrada na koji se mogu javiti zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze u kulturno-povijesnim cjelinama, tu je sufinanciranje jedinica lokalne samouprave obavezno i na ovaj javni poziv javilo se 26 lokalnih jedinica.

Na javni poziv mogu se javiti zgrade koje još nisu počele radove na uređenju pročelja ili su ih počele u 2026. godini. Na poziv se ne mogu javiti one zgrade koje se sufinanciraju po nekoj drugoj osnovi.

Kao i kod javnog poziva za ugradnju dizala i ovdje mora biti izrađen glavni projekt, mora biti donijeta odluka natpolovične većine suvlasnika pri čemu je uvjet, ističu u Ministarstvu, da u zgradama unutar kojih su formirane dvije ili više zajednica suvlasnika da svaka zajednica donosi odluku natpolovičnom većinom suvlasnika. I zgrade čiji suvlasnici žele sudjelovati u ovom javnom pozivu moraju imati osiguran novac za svoj udio u sufinanciranju uređenja pročelja.

Što se tiče isplate Ministarstva vrijede ista pravila kao i kod javnog poziva za ugradnju dizala.

Prije nekoliko dana ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je i da zgrade koje žele sudjelovati u ovim pozivima moraju biti upisane u Registar zajednice suvlasnika, a njihovi upravitelji u Registar upravitelja zgrada i da su te zgrade od Porezne uprave dobile svoj OIB.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, nema "najbržeg prsta", nego se lista prvenstva izrađuje prema broju bodova što znači da nije važno je li se zgrada prijavila 15. travnja na javni poziv ili 31. kolovoza kada je zadnji dan prijave.