Djeca tijekom evakuacija ostala zaključana u dvorištu škole, roditelji zgroženi: "Nisu znali gdje je ključ, to je bio cirkus"

Majka učenika zagrebačke Područne škole Blato, koja spada pod Osnovnu školu Savski Gaj, ukazala je na, kako kaže, niz nepravilnosti koje su se u utorak dogodile tijekom evakuacije učenika.

"Za dojavu o bombi navodno se saznalo već u 7:20 ujutro, a učenike se počelo evakuirati tek u 8:10. U vrijeme kada je evakuacija započela, prema priči učenika, u učionici nije bilo nastavnice, već im je došao domar i rekao im da imaju za njih iznenađenje i da moraju izaći u dvorište škole. Djeca su se nakon toga u hodniku preobuvala, oblačila jakne itd. te kada su izašli van, rečeno im je da se igraju", ispričala je Jelena za DNEVNIK.hr.

Djeca su poslana u dvorište iza škole koje je ograđeno ogradom.

"Kada su roditelji počeli dolaziti po djecu, djelatnici su shvatili da ne znaju gdje je ključ malih vrata ograde te su djecu kroz školu puštali van roditeljima. S obzirom na to da ključa nije bilo, to je značilo da su djeca bila 'zatvorena' u dvorištu tik do škole te da je jedini slobodan izlaz bio kroz školu u kojoj je postojala opasnost od postavljene bombe", navela je.

"Ključ je bio kod domara, koji se nalazio u glavnom objektu škole u Savskom Gaju. On je došao s ključem u područni objekt, otključao ogradu i onda su djeca puštana roditeljima kroz vanjski izlaz", dodala je.

Istaknula je da ispred škole postoji dvorište s direktnim izlazom na ulicu pa se postavlja i pitanje zašto djeca nisu evakuirana onamo.

"Oni su bili zaključani i pušteni su kroz školu prije nego što je došla policija. Svjesna sam da danima dolaze lažne dojave, da su se ljudi već malo opustili i da nisu htjeli plašiti djecu, ali nitko im nije ni rekao da se evakuiraju. To nije bila evakuacija, to je bio cirkus", ustvrdila je.

Navela je da su učenici nakon evakuacije trčali po dvorištu, igrali se i, usprkos dojavi o bombi, stajali naslonjeni na samu školu.

Odgovor ravnatelja

Jelena navodi da su se zbog svega roditelji djece koja su bila u jutarnjoj smjeni digli na noge. Ravnatelju su pisali u ime predstavnika roditelja, a neki su i pojedinačno slali mailove. Svi su, napominje, dobili iste odgovore.

"Dvorišna vrata su bila zaključana zbog vanjskih ugroza. Ovo nas je iskustvo naučilo (ugroza iznutra) da se funkcionalnost brave pod hitno mora promijeniti, za što smo već naručili radove te očekujemo brzu realizaciju", stoji u poruci ravnatelja.

Međutim, Jelena tvrdi da je sustav očito zakazao te da je ovo sve samo ne pravilno provedena evakuacija.

"Postavljam pitanje: Što bi bilo da je opasnost bila stvarna te da je u školi pronađena ili, ne daj Bože, aktivirana bomba? Sada bismo čitali o velikoj tragediji", ustvrdila je te dodala: "Da se ravnatelj ispričao i rekao da se to neće ponoviti, ne bi ni bilo ovakvog problema. Bojim se za sigurnost djeteta u slučaju požara ili potresa."

O svemu smo poslali upit školi te ćemo odgovor objaviti kada ga dobijemo.