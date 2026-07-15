Obitelji potonula brodica kod Ploča: Plivali do hridi, prijetila im oluja, spašeni u zadnji tren

Četveročlana poljska obitelj u ponedjeljak navečer evakuirana je s nepristupačnog dijela obale nakon što joj je brodica potonula kod mjesta Blace, a brza akcija spašavanja izvršena je zbog smanjene vidljivosti i opasnosti od pogoršanja vremenskih uvjeta, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Brodolomci iz Poljske, četveročlana obitelj s dvoje djece, zatražili su pomoć s nepristupačnog dijela obale nedaleko od mjesta Blace, jugoistočno od Ploča, kamo su samostalno doplivali nakon što im je brodica počela tonuti, navelo je Ministarstvo u srijedu.

Njihova dojava zaprimljena je u ponedjeljak navečer u 21:05 u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC112, te je o događaju odmah obaviještena Lučka kapetanija Ploče.

Službenici Lučke kapetanije ubrzo su isplovili prema mjestu dojave te su nedugo potom pronašli unesrećene na obali. U izravnoj komunikaciji s brodolomcima ustanovili su da nitko nije ozlijeđen.

Kako zbog nepristupačne obale te ispodpovršinskih hridi unesrećenima nije bilo moguće prići spasilačkom brodicom, službenici su pristupili pojedinačnoj evakuaciji.

Naime, navodi Ministarstvo, službenici pločanske Kapetanije s adekvatnom opremom doplivali su do obale te evakuirali svakog člana obitelji pojedinačno.

Cijela obitelj u 22:30 ukrcana je na spasilačku brodicu. Odbili su ponuđeni zdravstveni pregled, nakon čega im je dana okrepa te su prevezeni na polazišnu lokaciju.

Time je spasilačka akcija uspješno okončana, u kratkome roku s obzirom na opasnost od pogoršanja vremenskih uvjeta na moru.

Ministarstvo je također izvijestilo da je preliminarnim očevidom na poziciji pomorske nesreće utvrđeno kako potopljena brodica, poljske zastave, dužine 3,6 metara, gumenjak s izvanbrodskim porivnim strojem, pripada njezinu voditelju.

Brodica je zbog trenutačno nepoznatog razloga tijekom plovidbe počela primati more.

Voditelj ju je izvukao na obližnju obalu, gdje neće predstavljati opasnost za odvijanje pomorskog prometa dok se ne ukloni.

Na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.