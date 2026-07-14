Nekad sirotinjska hrana, danas luksuz: Kuhani ili pečeni može biti čak i deset puta skuplji nego svježi

Nakon prošlogodišnje izazovne sezone, proizvođač kukuruza Božidar Horvatek iz Ivanovca ističe da je ova godina za šećerac izvrsna.

"Dobili smo kišu na vrijeme i jedino je proljeće bilo hladno. U nicanju je bilo teže jer se šećerac sije rano da bi se što prije došlo do berbe, kada je najtraženiji", objasnio je Horvatek.

S polja kukuruz ide ravno pred kućni prag.

Kukuruz - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Beremo obiteljski, prodajemo na kućnom pragu, a cijena nam je malo bolja nego prošle godine. Svi su bili željni prvih kukuruza, sad je malo stalo. Kad se krene na godišnji odmor, možda će nekome trebati", dodao je Horvatek.

Veleprodajna cijena jednog klipa iznosi 50 centi, a ista je cijena i na osječkoj tržnici.

"Sijemo više puta da ne dođe sve odjedanput", objasnila je proizvođačica kukuruza Cvija Špoljarić iz Beničanaca. Na pitanje kako ide prodaja, odgovorila je: "Ide, nije neka navala, ali se proda".

Kupci su zadovoljni.

"Inflacija je pojela, mislim da je ovo pristojno", rekao je Tomica iz Osijeka. Kukuruz kupuje četiri ili pet puta. "Kad je slabiji ručak, onda kukuruzom pojačamo", dodao je.

A kada ih more iscrpi, kukuruzom pojačavaju i turisti. Fino je, ali papreno. Kuhani ili pečeni kukuruz može biti čak i deset puta skuplji od svježe ubranog.

U Slavoniji klip kuhanog kukuruza stoji dva eura, a u Zagrebu tri.

"Tri eura je puno, ne bih kupila. Našla bih nekoga tko ima doma pa bih od njega kupila", rekla je Gordana iz Zagreba.

Najskuplje se ipak slade na moru, gdje klip kukuruza stoji od tri do pet eura.