Bivši ministar o inflaciji: "Već smo prošli najcrnji europski scenarij. Ali, znate li što je još gore?!"

Prema prvim procjenama za ožujak, inflacija u Hrvatskoj dosegnula je 4,8 posto i među najvišima je u eurozoni, a SDP-ov zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac u Dnevniku Nove TV upozorio je da je riječ o dugotrajnom problemu koji ga ne iznenađuje.

"Čak nisu ni kolege u oporbi iznenađeni, nisu umirovljenici iznenađeni. Nisu radnici iznenađeni" poručio je Lalovac i dodao da već dvije, tri godine govori da inflacija nije pobijeđena.

Analiza Borisa Lalovaca: Visoka inflacija

"Iz Vlade dolaze iz ružičastih naočala, vidjeli ste da je Plenković rekao da je inflacija već riješena. Vlada je u svojim službenim dokumentima, u proračunu rekla da će inflacija biti 2,8 posto. Nažalost, njih sve iznenađuje", rekao je Lalovac.

"Inflacija u Hrvatskoj je strukturni problem"

Inflacija u Hrvatskoj je, rekao je, strukturni problem i generirana je brojnim neracionalnostima unutar države. "Zato što uvozimo hranu, zato što uvozimo energiju zato što smo ovisnici o uvozu i jednostavno bilo kakvi svjetski vanjski šokovi preko noći se preliju u Hrvatsku", poručio je Lalovac.

Europska središnja banka rekla je da će u najgorem scenariju inflacija u Europi biti 4,4 posto, dodao je.

"To je najcrnji scenarij. Koliko je danas u Hrvatskoj? 4,8 posto. Već smo prošli najcrnji europski scenarij i to u mjesec dana kada je Vlada donijela mjere. Pogledajte koji je to marketing koji Vlada radi. Oni su vješti u marketingu, to se mora priznati. Lijepo komuniciraju samo ono što oni komuniciraju i ono što građani osjećaju. To je velika razlika, ali dobro", poručio je Lalovac.

"S koje strane je inflacija ušla u Hrvatsku?"

Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je inflacija uvezena i da je posljedica rasta cijena energije. Lalovac se s time ne slaže.

"Ne znam s koje strane je ušla u Hrvatsku. Ako je ušla s talijanske strane, Italija ima inflaciju 1,5 posto. Znači, ona uopće nije imala povećanje inflacije u odnosu na veljaču. Slovenija čak ima manju inflaciju 2,8, 2,4 posto. S koje strane nam je ušla inflacija? Ja ne znam o čemu pričamo", rekao je.

Nabrojao je da su od Nove godine počele rasti cijene brojnih komunalnih usluga, zdravstvenih usluga.

"Ali znate što je još gore, što će četvrti mjesec biti još veći. Znate zašto? Zato što je cijena dizela u travnju prošle godine bila 1,28. Znate koliko je sad 1,3. Ako bude sljedeći mjesec, 1,80. Znači, to je već četrdeset posto. Veća cijena dizela. Znate koliko je plavi dizel koji koriste poljoprivrednici? On je otišao još više", rekao je Lalovac pa naveo što smatra još većim problemom:

"Mi smo iz Europe nedavno dobili 800 miljuna eura. Znate zašto? Za otpornost. Hrvatska je potrošila, to građani moraju znati, šest i pol miljardi eura koje je Europa dala da budemo otporni na energetske šokove, na šokove hrane. Potrošili smo ih uludo, ubetonirali. Samo se trošilo. Ne zna se gdje su otišle pare. Šest i pol miljardi. Mi ćemo doći Europi: Daj, smanjite nam PDV. Pa ljudi moji? Šest i pol milijardi eura. Na što su potrošene pare? Zašto niste energetski neovisniji? Zašto nemate veću proizvodnju hrane? Evo što ćemo mi sad morati moliti njih da nam ustupe trošarine jer smo došli do minimuma trošarina. Što ćemo mi sad moliti da nam PDV ponovno bude plivajućih 15 posto? Nijemci će reći: Dečki, vi ste se igrali. Imali ste pare, gdje ste ih potrošili, gdje ste ih i ulupali? To je vaša odgovornost", poručio je bivši ministar financija.

Boris Lalovac, saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija

"Trebate znati što znači A rejting"

Sindikati traže veće plaće. Je li to rješenje kojim se može ublažiti udar inflacije?

"Inflacija ne pogađa svakog isto. Onaj tko bi prvi trebao dobiti novce za ovo sad su umirovljenici. Oni troše 80 do 100 posto svoje košarice na hranu i na lijekove. Umirovljenici moraju biti prvi, jer nažalost, oni su u onoj prvoj krizi dobili zadnji. Ja bi adresirao ministru financija da on prvo pripremi jedan paket pomoći umirovljenicima", rekao je Lalovac.

Na pitanje može li se država zadužiti i na taj način prikupiti novac s kojim će ublažiti ove bolesti, Lalovac je odgovorio:

"Često se čuje kako nam je dobar rejting, ali samo da znate što znači A rejting. Mi smo se prije tri mjeseca zadužili po tri posto. Mi danas, s obzirom na ovu krizu, se zadužujemo sa 3,6 posto. To vam je desetogodišnji prinos na obveznicu. A rejting znači, obzirom na zaduženje u odnosu tri mjeseca, naš dug je poskupio 0,6 posto. Znači mi kad bi sad uzeli milijardu, plaćali bi ga 3,6 posto. Prije tri mjeseca plaćali bi 3 posto".