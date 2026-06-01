Upaljen meteoalarm za više regija: Grmljavinsko nevrijeme diljem Hrvatske
Piše A. L., Hina,
01. lipnja 2026. @ 08:08
Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi su žuta upozorenja za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju.
Danas će prevladavati promjenljivo vrijeme. U unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, uz kišu te mjestimice pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na krajnjem jugu zemlje.
Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a poslijepodne će ponegdje okretati na jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, koji će tijekom dana postupno okretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Uz grmljavinske pljuskove vjetar može prolazno biti i jak.
Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih, dok će u Dalmaciji dosezati i do 29 stupnjeva.
Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je žuti meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Upozorenja zbog pojačanog vjetra izdana su za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.