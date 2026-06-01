Vlada objavila nove cijene goriva: Ovaj put ne stupaju na snagu u utorak, evo zašto

Od srijede na snagu stupaju nove cijene goriva koje će se primjenjivati u iduća dva tjedna, odlučila je Vlada u ponedjeljak.

Priopćenje Vlade prenosimo u cijelosti:

"Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Ovakav režim stupa na snagu 3. lipnja 2026., a vrijedit će do 15. lipnja 2026.

Nove cijene iznosit će:

1,61 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)

1,61 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)

1,09 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,35 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,09 EUR/kg)

1,93 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,09 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile:

1,78 EUR/l za benzinsko gorivo

1,82 EUR/l za dizelsko gorivo

1,16 EUR/l za plavi dizel

1,50 EUR/kg za UNP za spremnike

2,21 EUR/kg za UNP za boce", stoji u priopćenju.

Nove cijene goriva Foto: Vlada RH

Iako nove cijene goriva u pravilu stupaju na snagu svakog drugog utorka, ovoga puta vrijede tek od srijede. Razlog tome je zakonska odredba koja priječi da Vlada u kontinuitetu regulira cijenu dulje od 90 dana. Zbog toga će ovaj put nove cijene goriva stupiti na snagu u srijedu, 3. lipnja.