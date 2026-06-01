Šok na našoj plaži: Izašao je iz auta s njemačkom registracijom, izvadio spolovilo...

Jedan 43-godišnji muškarac uhićen je nakon što se samozadovoljavao na javnom mjestu.

Nemili događaj u petak se dogodio oko 12 sati na plaži u mjestu Poljica kod Trogira.

Splitska policija navela je kako je riječ o hrvatskom državljaninu koji radi u inozemstvu. Upravljao je osobnim vozilom njemačkih registarskih oznaka te se parkirao uz ulicu, neposredno iza žene koja se nalazila na plaži, na udaljenosti od približno pet metara.

Nakon parkiranja, muškarac je sjedio u vozilu s otvorenim vratima, potpuno gol i okrenut prema oštećenoj. U ruci je držao svoj spolni organ te se samozadovoljavao gledajući u njezinu smjeru.

"Takvim ponašanjem okrivljenik je na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana te uznemirio i povrijedio oštećenu, čime je ostvario obilježja prekršaja iz članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", priopćili su iz policije.

Pronađen je i uhićen. Uz optužni prijedlog doveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu te mu slijedi kazna za prekršaj iz spomenutog zakona.