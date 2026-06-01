Stanovi u novogradnji brzo se prodaju: Evo kako biti korak ispred drugih i ne propustiti priliku

Kod kupovine stana u novogradnji kupci će biti posebno oprezni jer završni proizvod još nije tu. S razlogom u takvoj situaciji treba biti oprezan, sve provjeriti više puta i osigurati da je sva dokumentacija uredna. Sve to može biti puno posla i puno stresa.

Upravo zbog toga mnogi kupovinu u novogradnji odrađuju preko agencija. Stars Real Estate kupcima će olakšati cijeli proces, a trenutačno u ponudi imaju projekte na Kvarneru, u Istri i užoj okolici. Njihovu ponudu stanova možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

Kupovina novogradnje preko agencije čini prodaju bržom i sigurnijom

Kupnja stana u novogradnji za većinu je ljudi jedna od najvećih životnih odluka, pa ne čudi što kupci danas traže više od same nekretnine. Važna im je uredna dokumentacija, jasne informacije i osjećaj sigurnosti tijekom cijelog procesa.

Istovremeno, posebnu pozornost posvećuju samom projektu. Traže kvalitetnu gradnju, energetsku učinkovitost, funkcionalan raspored prostorija te lokaciju koja će im dugoročno odgovarati. Dodatni sadržaji poput parkirnog mjesta, spremišta ili blizine važnih sadržaja također često igraju važnu ulogu pri donošenju odluke.

Kako bi potraga bila što jednostavnija, Stars Real Estate kupcima pruža detaljan uvid u dostupne projekte, uključujući vizualizacije, tlocrte, informacije o fazama gradnje i planiranim rokovima završetka. Uz to, pomažu odabrati nekretninu koja najbolje odgovara njihovim željama i financijskim mogućnostima.

Stan u Umagu s pogledom koji oduzima dah

Jedan od stanova koji je trenutačno u ponudi, dio moderne novogradnje u Umagu, osvojit će najprije pogledom, a onda i lokacijom. Spoj luksuza i elegancije s mediteranskim šarmom prava je kombinacija za sve koji traže stan koji će biti više od samo nekretnine. Cilj je živjeti svaki dan kao da ste na odmoru, a to će u ovom dvosobnom stanu biti itekako izvedivo.

Lokacija koja osigurava neposrednu blizinu sadržaja kao što su plaža, šetnica, restorani ili trgovine olakšava život, a veliki balkon za ispijanje jutarnje kave ili večernje opuštanje donosi onu dozu luksuza koju inače povezujemo s odlaskom na odmor.

U 80,59 kvadrata smješteno je sve što vam treba za život, a detalji poput velike staklene stijene podižu sve na višu razinu luksuza.

Novogradnja u Taru za ljubitelje mira i privatnosti

Nisu svi fanovi života u većem gradu, a za one koji fokus stavljaju na mirne i privatne lokacije novogradnja u Taru mogla bi biti mjesto gdje će potraga završiti. Prodaje se jednosoban moderan stan u manjoj zgradi, što stavlja dodatan fokus na mirnu lokaciju za život. No, bez obzira na to, more i Poreč udaljeni su samo nekoliko minuta vožnje.

Moderan raspored prostorija i puno prirodnog svjetla čine ovaj stan idealnom lokacijom za život ili investiciju jer nema osobe koja u njemu neće uživati.

Agencija Stars Real Estate već godinama radi na novogradnjama, što im osigurava da bolje razumiju kupce i njihove brige, da znaju pitati prava pitanja, ali i voditi razgovor tako da obje strane znaju gdje su i što slijedi.

Kupnja stana često je i početak nove životne faze, zato agenti za nekretnine žele taj početak učiniti sigurnim, razumljivim i dobro vođenim. Više informacija o dostupnim projektima i ponudi novogradnje pronađite na stranici Bijelo Jaje.