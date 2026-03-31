VIDEO Iran povukao potez koji bi mogao potpuno razbjesniti Trumpa

Neobičan potez brokera američkog ministra rata Broker američkog ministra rata Petea Hegsetha pokušao je uložiti veliki iznos u velike obrambene tvrtke u tjednima koji su prethodili američko-izraelskom napadu na Iran, izvijestio je u ponedjeljak Financial Times, pozivajući se na tri osobe upoznate sa situacijom.

Trump: Možda prekinemo rat bez... Američki predsjednik Donald Trump rekao je svojim savjetnicima da je spreman prekinuti vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Hormuški tjesnac ostane većinom zatvoren, i odgoditi složenu operaciju ponovnog otvaranja, izvijestio je Wall Street Journal, dok izraelski premijer kaže da je postignuto više od pola ciljeva u ratu. Wall Street Journal se pozvao na dužnosnike administracije, a Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je ranije da će rat, izazvan izraelsko-američkom ofenzivom 28. veljače, trajati još „tjednima“ a ne „mjesecima“, izražavajući optimizam u pogledu mogućnosti suradnje s elementima unutar iranske vlade, piše AFP.

"SAD bi mogle preispitati NATO" Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je Španjolsku i druge saveznike NATO-a zbog ograničene podrške u ratu s Iranom, sugerirajući da bi Washington mogao preispitati savez nakon sukoba.

Iranski odbor odobrio nacrt zakona za naplatu prolaza kroz Hormuz Sigurnosni odbor iranskog parlamenta odobrio je nacrt zakona kojim se uvodi sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac i predlaže ograničavanje pristupa plovilima povezanim sa zemljama koje su uvele sankcije Iranu. Prijedlog će biti podnesen na raspravu i glasanje u parlamentu, rekao je član odbora Modžtaba Sari novinskoj agenciji FARS. Prema nacrtu, brodovima iz SAD-a, Izraela i zemalja koje su posljednjih godina sankcionirale Iran bio bi zabranjen prolaz strateškim plovnim putem. Plovila iz Europske unije također bi bila obuhvaćena, prema Sariju. Prolaz bi se naplaćivao u iranskoj nacionalnoj valuti, rijalu, izvijestio je FARS, u potezu usmjerenom na jačanje valute i zaobilaženje američkih sankcija, a istovremeno državi daje potpunu kontrolu nad financijskim tokovima. Ovaj potez signalizira daljnju eskalaciju s Washingtonom.

Malo je falilo do tragedije Prema navodima Kuwait Petroleum Corporation, nije bilo ljudskih žrtava nakon što je tanker Al-Salmi pogođen, iako je bio u potpunosti natovaren, što otvara ozbiljnu mogućnost izlijevanja nafte u okolne vode, piše CNN. Tvrtka procjenjuje razmjere štete, a Ured za medije vlade Dubaija objavio je da je u napadu korišten dron te da specijalizirane pomorske vatrogasne jedinice rade na obuzdavanju požara na tankeru.

Opasna Trumpova prijetnja Dok američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Teheran, iz Bijele kuće stižu poruke koje otvaraju pitanje koliko je daleko američka administracija spremna ići.

Žestoki američko-izraelski napad na Isfahan Američko-izraelske snage izvele su intenzivne napade na Isfahan, jedan od najvećih iranskih gradova s oko 2,3 milijuna stanovnika i lokacijom vojne zračne baze Badr. Prema izvješćima, snažne eksplozije i veliki požari osvijetlili su noćno nebo iznad grada, koji se smatra strateški važnim zbog svoje vojne i industrijske infrastrukture, dok su se gusti oblaci dima dizali iz više pogođenih područja.

Trump bi mogao uputiti poseban poziv arapskim zemljama Američki predsjednik Donald Trump mogao bi pozvati arapske zemlje da pomognu plaćati troškove rata s Iranom, rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt te dodala da vjeruje će Trump biti spreman reći više o toj ideji. Novinari su je pitali hoće li arapske zemlje pomoći u plaćanju rata, a Leavitt je da rekla da ne želi govoriti o tome prije republikanskog predsjednika, ali da je to ideja koju je Trump imao. "Mislim da bi predsjednik bio prilično zainteresiran pozvati ih da to učine", rekla je Leavitt na konferenciji za medije. "Znam da ima tu ideju i mislim da je to nešto o čemu ćete još čuti od njega", dodala je. Leavitt je rekla da se razgovori s Iranom nastavljaju i dobro napreduju.

Projektil pogodio tanker u blizini Hormuškog tjesnaca Tanker se zapalio u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što ga je pogodio nepoznati projektil, posada je ostala neozlijeđena i nije zabilježena šteta za okoliš, priopćila je u organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije. Tanker se nalazio 31 nautičku milju (57,4 km) sjeverozapadno od Dubai kada je projektil pogodio njegovu desnu stranu, navodi United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).