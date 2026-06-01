Bosqar Invest počinje s novim upisom dioničara: "Planiramo prikupiti 150 milijuna eura, evo za što ćemo ih iskoristiti"

Investicijska tvrtka Bosqar Invest počinje s novim upisom dioničara. Upis će trajati do 10. lipnja.

Predviđaju se dva kruga prodaje, a cijena dionica kreće se od 25 i pol do 26 i pol eura.

Tvrtka je nedavno od Fortenove preuzela PIK Vrbovec, jednog od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.

"Planiramo prikupiti do 150 milijuna eura, pri čemu će navedena sredstva biti iskorištena za ulaganje u naše postojeće kompanije, također i u ekvizicije. Između ostalog i u najaljenu ekviziciju PIK Vrbovec", rekao je član Uprave Vanja Vlak.

"Pik Vrbovec se slaže u naš mozaik rasta food vertikale, gdje bi zajedno s Mlinarom i Panvitom doprinijeli daljnoj otpornosti poljoprivrednog sektora i dostupnosti prehrane na stolu hrvatskih korisnika", poručio je predsjednik Uprave Darko Horvat.

