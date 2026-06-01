Počeo šesti Greencajt: održivost više nije izbor, već poslovna nužnost

Svečanim otvorenjem u prostoru HNK2 započelo je šesto izdanje Greencajta, najveće regionalne konferencije za zelenu tranziciju i održivi rast koji i ove godine okuplja vodeće domaće i međunarodne stručnjake, lidere, institucije i kompanije sa osvježenim konceptom i motom: Good for Business. Good for People, Good for Planet.

Tijekom tri konferencijska dana Greencajt će kroz tematska predavanja i panele otvoriti teme koje sve snažnije oblikuju poslovanje i društvo: od umjetne inteligencije, zelene tranzicije i održivog poslovanja do budućnosti hrane, energetike i globalne konkurentnosti. Ovogodišnje izdanje okuplja više od 70 govornika iz Hrvatske i inozemstva, potvrđujući Greencajt kao jedno od najvažnijih regionalnih mjesta susreta biznisa, tehnologije i inovacija koje za cilj imaju održiv rast i razvoj.

Otvorenje Greencajta Foto: Greencajt

Konferenciju su otvorili Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i Vinko Filipić, direktor Greencajta.

"Poruka Greencajta i ove godine je da je održivost nužna za biznis, planet i ljude te da jednako obuhvaća ekonomski, socijalni i ekološki aspekt razvoja. Danas, kada govorimo o geopolitičkoj situaciji u svijetu i globalnoj ekonomiji, vidimo koliko smo kao društvo, gradovi i planet ranjivi. Zato je potrebno više ulagati u ekonomsku održivost i jačanje nacionalnog suvereniteta.“, izjavio je gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević.

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba Foto: Greencajt

Direktor Greencajta, Vinko Filipić, istaknuo je kako konferencija iz godine u godinu okuplja sve snažniju zajednicu stručnjaka, kompanija i pojedinaca koji žele aktivno sudjelovati u zelenoj tranziciji i stvaranju održivijih poslovnih modela: "Nova generacija potrošača, zaposlenika i investitora ne pita više samo što radimo, nego i zašto to radimo. I upravo zato tema održivosti danas više nije pitanja imidža. Ona je pitanje relevantnosti. Održiva rješenja danas otvaraju nova tržišta, privlače kapital, stvaraju kvalitetnija radna mjesta i grade otpornije zajednice.“.

Program je nastavljen s predavanjem Zrinke Ujević, voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, koja je predstavila europsku perspektivu promjena koje već snažno oblikuju gospodarstvo, industriju i društvo. Fokus je bio na ulaganjima u čiste tehnologije, razvoju industrije i novim okvirima koji će određivati budućnost konkurentnosti i održivog rasta.



Među istaknutim govornicima prvog dana bio je i Juan Verde, međunarodno priznati strateg za održivi razvoj i bivši savjetnik tri američke administracije, koji je govorio o povezanosti ekonomskog razvoja, klimatskih politika i globalne energetske tranzicije te o ulozi poslovnog sektora u stvaranju otpornijih i održivijih ekonomskih modela.

Veliki interes publike izazvao je i razgovor s Emilom Tedeschijem, predsjednikom Uprave Atlantic Grupe, koji je kroz osobne uvide govorio o poslovanju, odgovornosti i dugoročnom razvoju kompanija u vremenu sve bržih promjena. Poseban naglasak stavio je na važnost povjerenja, prilagodljivosti i održivosti kao temelja buduće konkurentnosti. "Održivost za mene nije samo pitanje zelene agende, već puno širi filozofski koncept. Ona počinje stvaranjem održivog sustava – kompanije koja je dovoljno snažna, vjerodostojna i odgovorna da može opstati i razvijati se desetljećima. Kompanije nastaju i nestaju, a pravo pitanje održivosti jest kako izgraditi organizaciju koja će uspješno funkcionirati i za sto godina. To podrazumijeva transparentnost, odgovoran odnos prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i zajednici u kojoj djelujemo“.

Vinko Filipić, direktor Greencajta Foto: Greencajt

Program Greencajta nastavlja se i sljedećih dana nizom međunarodnih predavanja i panela posvećenih budućnosti biznisa, tehnologije i društva. Na konferenciju stiže i Marga Hoek, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja za održivo poslovanje, koja će govoriti o regenerativnoj ekonomiji i novim modelima rasta, dok će britanski avanturist i BBC-jev autor Ben Fogle kroz osobne priče otvoriti pitanja odnosa čovjeka, prirode i održivog načina života. Posebnu pažnju publike privlači i sutrašnje gostovanje, Simona Reeva, jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca i BBC-jevih dokumentarista, čija predavanja o klimatskim promjenama, geopolitici i budućnosti planeta pune dvorane diljem svijeta.

Greencajt se održava od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, a sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici.