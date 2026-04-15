Oglasio se Judo savez nakon upada policije: "Radimo na utvrđivanju određenih nepravilnosti"

Hrvatski judo savez (HJS) oglasio se nakon što policija je po nalogu USKOK-a ušla u prostorije saveza i izuzela dokumentaciju vezanu uz financijsko poslovanje.

Istraga je uslijedila nakon niza medijskih objava o spornim troškovima i načinu financiranja pojedinih aktivnosti unutar Saveza.

"Hrvatski judo savez izdaje ovu izjavu kao odgovor na medijske natpise o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući kupnju vozila, koja se pripisuje Savezu za razdoblje 2021. - 2022.

Postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor saveza nisu imali saznanja", navde iz saveza te dodaju:

"Ova izvješća odnose se na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao g. Hrvoje Lindi, a dužnost zamjenice glavnog tajnika gđa. Ana Krauthacker. Niti g. Lindi niti gđa. Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu.

Hrvoje Lindi opozvan je sa dužnosti u kolovozu 2024. godine dok je Ani Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Ista je aktivirala početak privremene nesposobnosti za rad 19. kolovoza 2024. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija."

Potom su naglasili nekoliko stvari:

"- Savez posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Sve spomenute transakcije i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju imamo na raspolaganju.

- Sve sponzorske i donacijske ugovore smo ispoštovali u potpunosti te su potvrda za to i dugoročne suradnje s tvrtkama, organizacijama i institucijama.

- Savez je dobio nekoliko priznanja na europskoj i svjetskoj razini što se tiče organizacije judo natjecanja, znanstvenih konferencija i drugih događanja.

- Uspjeh na sportskom planu (europske, svjetske i olimpijske medalje, među kojima 3 zlata i veliki broj srebrnih i brončanih medalja) potvrđuje i kvalitetu rada svih članica Saveza.

- U isto vrijeme Savez, kao i trenutno vodstvo saveza, prvi žele vidjeti ukoliko je bilo nepravilnosti, sumnjivih i/ili ilegalnih radnji u poslovanju i suradnjama s dobavljačima te napraviti sve da se postave mehanizmi da se takve nepravilnosti više ne mogu ponoviti

- NAGLAŠAVAMO da tadašnje ni sadašnje vodstvo (UO HJS-a / NO HJS-a) nisu bili uključeni u odluke ili aktivnosti koje su predmet medijskih objava."

Dodaju kako su trenutni čelnici Hrvatskog judo saveza sve svoje djelovanje uvijek usmjeravali isključivo prema dobrobiti judo sporta u Hrvatskoj, a čim su zaprimili informacije o mogućim nepravilnostima, odmah su poduzeli konkretne korake kako bi se iste razjasnile i sankcionirale.

"Hrvatski judo savez radi na utvrđivanju određenih nepravilnosti koje se odnose na razdoblje 2021. - 2022. te je pokrenuo dodatnu, temeljitu provjeru kako bi utvrdio sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine, a slijedom svega navedenog, za četvrtak je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Hrvatskog judo saveza nakon čega ćemo izvijestiti javnost o zaključcima.

Hrvatski judo savez u potpunosti surađuje s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Republike Hrvatske i nastavit će surađivati sa svim potrebnim nadležnim i istražnim tijelima. Ukoliko se pregledom ili istragama utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu s važećim propisima", zaključili su u priopćenju.

Prema ranijim napisima, među slučajevima koji su privukli pozornost nalazi se i plaćanje sedmodnevnog boravka u porečkom hotelu za sina glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, uz dodatne troškove konzumacije pića koji su dosezali gotovo 2800 kuna. Iako je tvrdilo da Savez nije podmirio račun, naknadno je utvrđeno da je trošak prvo podmirila tvrtka Concorda, dugogodišnji partner Saveza, nakon čega je iznos refundiran kroz druge stavke.

Objave su obuhvatile i druge slične slučajeve, uključujući plaćene hotelske boravke za pojedine dužnosnike i povezane osobe, kao i korištenje usluga preko iste tvrtke. Posebnu pozornost izazvala je i kupnja vozila, pri čemu je noviji model zamijenjen starijim automobilom, uz dodatne troškove servisa koje je snosio Savez.