Ovaj besplatni pregled može vam spasiti život: Evo kad se i gdje može obaviti
Piše V. S.,
18. svibnja 2026. @ 10:52
Najposjećenija javnozdravstvena akcija ponovno se održava na Budneku.
Grad Zagreb i ove godine organizira najposjećeniju javnozdravstvenu akciju.
Radi se o besplatnom preventivnom pregledu madeža, a akcija se održava pod imenom Djeluj sada!.
Madeže građani mogu potpuno besplatno, bez uputnice i bez naručivanja prekontrolirati u subotu 23. svibnja od 10 do 17 sati na SRC-u Bundek, na jugozapadnoj strani, nasuprot Centra Bundek.
"Uz preglede, moći ćete dobiti savjete o zaštiti kože i odgovornom ponašanju na suncu, a za klince su pripremljene i edukativne radionice", priopćili su iz Grada Zagreba.
Foto:
Bruno Konjevic/Cropix
U akciji sudjeluju stručnjaci iz KBC-a Sestre milosrdnice, KBC-a Zagreb i Doma zdravlja Zagreb – Istok, uz podršku Crvenog križa Zagreb.
"Djelujte na vrijeme – prevencija spašava živote", kažu organizatori i pozivaju građane da posjete akciju.