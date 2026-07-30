Bačić: "Nitko moje ministarstvo nije tražio nadzor u slučaju Kerumove konobe"

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i državne imovne Branko Bačić u četvrtak je komentirao bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i rekao da nitko nije podnio žalbu Ministarstvu niti zatražio nadzor nad provedenim postupkom.

Ministar je rekao da će Ministarstvo postupati ako do njega dođe bilo kakva inicijativa i da Ministarstvo nije bilo nadležno u prvom stupnju nego Upravni odjel Grada Kaštela.

"Sad treba vidjeti jesu li u tom postupku ispunjene pretpostavke da se može donijeti rješenje o izvedenom stanju. Temeljni dokument koji omogućava donošenje rješenja o izvedenom stanju jest izvadak iz ortofoto karte koji bi trebao utvrditi da li je taj objekt, ta zgrada, ta konoba ili već što je, u trenutku kada je izvršeno aerofotogrametrijsko snimanje cijele Hrvatske, a to je bilo 21. lipnja 2011. godine, doista bio izgrađen jer bi taj akt bio jedan od temeljnih preduvjeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju", pojasnio je Bačić.

Dodao je kako u sustavu prostornog uređenja u kojem su zavedene sve građevinske dozvole, uporabne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema.

Na novinarsko pitanje kako to da je državni inspektorat djelovao u roku od 90 dana u slučaju bivše kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije, odnosno vile njezinog supruga, koja je također imala imovinsko-pravne probleme, a u slučaju Željka Keruma od 2019. godine se ne postupa na isti način, ministar je odgovorio "da on nije prava adresa".

Podsjetio je kako je u to vrijeme bio sličan slučaj koji se odnosio na dužnosnika HDZ-a u Splitu i tada je Državni inspektorat postupio slično u takvoj situaciji.

"Ne mogu govoriti u ime druge institucije jer ne posjedujem doista podatke. Naime, u našem Ministarstvu bi trebali biti na našem informacijskom sustavu prostornog uređenja takvi dokumenti. Ograđujem se, tijekom jutra sam zadužio moje službenike da utvrde da li je to rješenje o izvedenom stanju na našim stranicama, odnosno u našem informacijskom sustavu. Tog rješenja nema", rekao je Bačić.

Ministar je upitan i zašto još nema glavnog državnog inspektora na što je odgovorio da se nada kako će on uskoro biti imenovan, ali i da postoji građevinska inspekcija unutar Državnog inspektorata koja uredno provodi svoje nadzore i donosi rješenja.

"Ta činjenica da trenutno nema prve osobe Državnog inspektorata ne znači da Državni inspektorat ne može provesti cjelokupan nadzor. Kao što sam to čuo iz medija, pa ne mogu to sa sigurnošću utvrditi, da je Inspektorat u ovom konkretnom slučaju donio određena rješenja. Je li ih proveo, to je na njima", poručio je Bačić.

Kerumovo uhićenje neće utjecati na koaliciju

Ministar je odgovorio i na pitanje o političkim reperkusijama u Gradu Splitu s obzirom na Kerumovo uhićenje i rekao da postupak koji se trenutno vodi pri tijelima progona treba odijeliti od odnosa u koaliciji u Gradu Splitu te da postupak koji se vodi protiv Keruma nije nastao jutros i da to ne bi trebalo utjecati na odnose u vladajućoj koaliciji.

Potvrdio je da je sinoć bio na koncertu u čast Olivera Dragojevića, ali da tamo nije vidio Željka Keruma.

"Bio sam u Veloj Luci. Nisam bio do kraja koncerta jer sam trebao doći, došlo sam jutros rano u Zagreb. Nisam vidio gospodina Keruma. Bilo je tamo tridesetak tisuća posjetitelja, tako da ga nisam vidio ni komunicirao s njime i to sam tek doznao jutros u Zagrebu da je sinoć uhićen u Veloj Luci", rekao je Bačić.