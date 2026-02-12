Obavijesti Foto Video Pretražite
Država će graditi 20.000 stanova i kuća: Objavljeno tko će imati pravo na njih

Piše Hina, 12. veljače 2026. @ 15:15 komentari
Stanovi
Stanovi Foto: Darko Tomas/Cropix
Predstavljen novi Zakon o priuštivom stanovanju, planira se izgradnja i obnova stanova.
  1. Marko Glišić i Dragan Pavlović
    Loznica tuguje

    Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
  2. Tučnjava u Rijeci
    Oglasila se gradonačelnica

    FOTO Brutalno prebili maloljetnika, snimka je zastrašujuća: Tukli ga nogama i vukli po cesti, lice mu je slomljeno
  3. Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke
    ISTRAŽUJE SE UZROK

    FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Misterij nestanka nakon 11 godina: U Dunavu pronađen automobil s tijelom muškarca
JEZA NA DNU DUNAVA
Mulj u rijeci skrivao tajnu 11 godina: Sonar pronašao automobil i tijelo nestalog muškarca
Umirovljenik u Britaniji naglo preminuo: Strahovalo se da se zarazio kolerom
DRAMA U BOLNICI
Umirovljenik iz Britanije naglo preminuo: Liječnici strahovali da je to prva smrt povezana s opasnom bakterijom u 125 godina
Kakva blamaža: Specijalci Federacije BiH osramotili se na elitnom natjecanju
kakva blamaža
Specijalci Federacije BiH osramotili se na elitnom natjecanju: Pogledajte kako su prošli specijalci iz regije, jedna ekipa završila prilično visoko
MojPosao: Najpoželjniji poslodavac u Hrvatskoj je dm
novo istraživanje
Ovo je top 20 najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj: Prvo mjesto već 16. godina zaredom odnosi titulu
