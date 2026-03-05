Tisuće putnika zaglavile na kruzerima: "Sjedili smo na plaži. Odjednom smo začuli eksplozije"

Tisuće putnika ostalo je zarobljeno na brodovima, bez sigurne opcije za povratak kući, nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Više je plovila dobilo naredbu da obustave sve aktivnosti.

Kruzeri Celestyal Journey, Celestyal Discovery i MSC Euribia jedni su od njih - ograničen broj letova dodatno je otežao situaciju i za kompanije i putnike.

"Kontinuirano surađujemo s partnerskim zrakoplovnim kompanijama u regiji, posebno s Emiratesom i Etihad Airwaysom, kako bi pronašli i osigurali povratne letove za naše goste. Trenutačno su zrakoplovne kompanije koje još uvijek obavljaju letove navele da će redoslijed prioriteta određivati prema izvornom datumu leta", priopćio je MSC Cruises, sa sjedištem u Ženevi.

Prema podacima TravelPiratesa, na sedam velikih zračnih luka na Bliskom istoku samo je u utorak otkazano više od 12.000 letova.

"Trenutačno je najveća opasnost izravna paljba ili krhotine iranskih projektila i dronova. Iran je ciljao zračne luke i poznate hotele", rekao je za Fox News Dale Buckner, umirovljeni pukovnik i izvršni direktor sigurnosne tvrtke Global Guardian iz Virginije.

"Svaka evakuacija donosi drugačiji skup problema", dodao je Buckner. "Jedan od najvećih izazova bio je kaos na kopnenim prijelazima između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana, gdje su vlasti preopterećene velikim priljevom ljudi."

Prema podacima portala Cruise Hive, sukob u regiji pogodio je najmanje šest brodova iz četiri različite kompanije.

Celestyal Cruises, sa sjedištem u Ateni, imao je dva krstarenja planirana za polazak 2. ožujka. Ona su naravno otkazana, a pretpostavlja se da će Celestyal Journey ostat u Dohi do 7. ožujka. Putnicima je rečeno da mogu ostati na brodu ili se iskrcati.

Putnicima na brodu Celestyal Discovery zasad nije dopušteno iskrcavanje u Dubaiju. Putnicima su obećani vaucheri ili određen povrat novca te su obećali osigurati prijevoz do aerodroma, kad okolnosti budu sigurnije.

Dubai, koji se nekoć smatrao sigurnim utočištem u regiji, postao je jedna od ključnih točaka napetosti u sve dubljem sukobu.

"Do sada je na teritorij Ujedinjenih Arapskih Emirata ispaljeno oko 1.000 iranskih projektila, uključujući dronove i balističke rakete", rekao je Buckner.

Kristy Ellmer, konzultantica iz savezne države New Hampshire, boravila je sa suprugom u Dubaiju, gdje je promovirala svoju nadolazeću knjigu. Sve se promijenilo u subotu.

"Samo smo sjedili na plaži. Odjednom smo začuli eksplozije", ispričala je.

Ellmer je izvorno trebala napustiti Dubai u nedjelju navečer, no zbog brojnih otkazanih letova tek se u srijedu uspjela ukrcati na let za München.

"U zračnoj luci Dubai International bilo je vrlo mirno. Bilo je jasno kamo treba ići", dodala je.