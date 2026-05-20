Iz Azila u Rijeci ukradena četiri psa! “Kao da nam nije bilo dosta ovog očaja”

Tijekom noći iz riječkog Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka” netko je ukrao četiri psa. Riječ je o onom istom Azilu u kojeg je u jednom danu smješteno 47 pasa iz horora na Učki, te koji je izazvao lavinu dobrote među ljudima koji su se masovno odazvali u prikupljanju pomoći za izvučene pse.

Četiri psa koja su im ukradena se terena na kojem nema niti struje niti vode, pa naravno ni nadzornih kamera, dio su sudskog spora pred Općinskim sudom u Rijeci koji se vodi već više od godinu dana bez pomaka, te zbog kojih je Azil podnio prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, također bez pomaka.

“Kao da nam nije bilo dosta svog ovog očaja, ovu noć su nam UKRADENA 4 psa”, javili su djelatnici Azila.

“Lopovi su provalili u azil i ciljano ukrali četiri psa, sestrice. Četiri mlade njuškice koje smo čuvali, mazili i pazili, odvedene su. Psiće koji su konačno počeli vjerovati da su sigurni i koji su čekali svoj dom koji im je priječio sudski postupak”, naveli su.

Njihova mama, koja je privremeno je smještena nakon operativnog zahvata, na sreću je izbjegla krađu, kažu u Azilu.

Prenosimo njihovu objavu i apel:

“Radi se o mladim psima o kojima se vodi sudski spor pred Općinskim sudom u Rijeci koji traje već skoro godinu dana. Godinu dana borbe za živa bića koja ne razumiju sudske rokove, privremene mjere ni odugovlačenja. Mislili smo da je sreća što je Županijski sud u Splitu ukinuo privremenu mjeru kojom nam je bilo naloženo da ih predamo određenoj osobi koja se i izvan postupka obraćala sudu, ali ta naša radost kratko je trajala.

Prije malo manje od godinu dana, vezano za ova 4 ukradena psa, njihovu majku te još 2 psića (za koje sumnjamo da su odvedeni u Njemačku), podnijeli smo i kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu ovih pasa. Do danas nismo dobili odluku o toj prijavi.

Kada se trudiš raditi sve po pravilima onda ispada i shvatiš da se poštivanje pravila očito ne isplati.

Sada vam ne možemo više reći, ali doći će dan kada će sve naći put do vas, dan kada će se neki crveniti od srama kao što se naše oči crvene od suza proteklih dana i ne staju.

Želimo zahvaliti I. PP Rijeka i kriminalističkom inspektoru M.Đ. na ljubaznosti, strpljenju i profesionalnom pristupu pri zaprimanju kaznene prijave.

Takve riječi za Općinski sud u Rijeci i Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci nemamo, za vas imamo samo susramlje.

Susramlje i za tišinu nadređenih dok smo izloženi pokušajima iz Općinskog suda u Rijeci da nas se izbriše iz Registra udruga Republike Hrvatske dok zajedno s dobrim ljudima postojimo i trudimo se pomoći i spašavati ona nemoćna živa bića čiji glas se ne čuje iza zidova institucija iz kojih prodire hladnoća koja ledi i krv u žilama. Ponekada se pitamo, imate li vi uopće srce?

Sada, molimo sve da otvore oči i ako ih bilo gdje vidite, nazovite nas, nazovite policiju. Svaki trag i svaka obavijest nam je dobrodošla. Molimo vas za pomoć. Nećemo stati dok cure ne dođu doma”, objavili su.