Velemajstor kojeg je šahovski savez prijavio DORH-u: "Žele skrenuti pozornost, pokrenuo sam sudski spor"

Šahovski velemajstor Alojzije Janković obratio se javnosti nakon što je Hrvatski šahovski savez objavio da je nadležnom državnom odvjetništvu protiv njega podnio kaznenu prijavu.

"Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašenjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri, osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, a u mandatu Tomislava Ćorića potpredsjednik, a danas i predsjednik Saveza, Branimir Jukić, te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas, Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza", naveo je Janković.

"Nadzorom Ministarstva financija utvrđene su mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali nažalost isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas", dodao je.

Tvrdi da je drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza njegova kandidatura za Glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Godine 2021. bio sam podržan od strane sportaša (kao magistar ekonomije i sportskog menadžmenta), no na kraju je izabran moj konkurent, današnji glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač. Na natječajnom razgovoru nekoliko pitanja postavljano je na engleskom jeziku, što sam odgovorio, za razliku od Krajača koji nije želio odgovarati jer koliko sam čuo ne govori niti jedan strani jezik te po natječajnim uvjetima ne bi smio biti izabran, ali na kraju tome nije bilo tako", tvrdi šahovski velemajstor.

"U međuvremenu traju borbe delegata (Ivica Brkić, Branimir Jukić) za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine (od strane ministra Ivana Malenice), a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer savez ne posluje u skladu sa zakonom (nema predsjednika). Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati", napomenuo je.

Prestankom financiranja Hrvatskog šahovskog saveza, nastavio je Janković, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja.

"Sukladno zakonu (isplata plaća za zaposlenika) to postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje. Savez zapravo ulazi u blokadu, krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića", naveo je.

"Što se kaznene prijave tiče, to je očit pokušaj sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu. Ja sam pred sudom pokrenuo radni spor u kojem ću dokazati da su to sve neistine kojima me se kleveta. P.S. da li je važno za ovu priču što nisam član niti jedne stranke, prosudite sami", zaključio je Janković.