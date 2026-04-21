Krivi potezi šahovskog velemajstora! Savez podnio prijavu, objavljeni i razlozi
Piše B. F. M.,
21. travnja 2026. @ 11:46
komentari
Hrvatski šahovski savez podnio je kaznenu prijavu protiv Alojzija Jankovića.
Podijelite
Hrvatski šahovski savez nadležnom je državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.
Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika, stoji u službenom priopćenju Saveza.
Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza.
"Hrvatski šahovski savez naglašava da je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu", navodi se u priopćenju.
"Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", dodaje se.