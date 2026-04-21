Krivi potezi šahovskog velemajstora! Savez podnio prijavu, objavljeni i razlozi

Hrvatski šahovski savez nadležnom je državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.

Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika, stoji u službenom priopćenju Saveza.

Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza.

"Hrvatski šahovski savez naglašava da je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu", navodi se u priopćenju.

"Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", dodaje se.