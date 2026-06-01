Novi korupcijski skandal potresa hrvatski sport: Nudio mito sucu, a nije znao da se radi o policajcu

Dok se zaoštrava borba za čelnu poziciju u Hrvatskom olimpijskom odboru, USKOK nastavlja s raščišćavanjem kriminala u hrvatskom sportu. U novoj akciji uhićena je jedna osoba zbog sumnje na korupciju. Akcija se provodi na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Osumnjičeni je čelnik nogometnog kluba Dugo Selo i poduzetnik Lazar Darojković.

Uhićena jedna osoba zbog sumnje na korupciju Foto: DNEVNIK.hr

Ivana Kopčić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Poduzetnik, i član Izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo, pod sumnjom je da je pokušao podmititi nogometnog suca Druge nogometne lige kako bi ovaj osigurao pobjedu nogometnom klubu Dugo Selo. Treba napomenuti da je druga liga ustvari treći rang natjecanja. U zamjenu da njegovom klubu pomogne u odlučujućoj utakmici za ostanak u toj, zapravo trećoj ligi.

Uhićena jedna osoba zbog sumnje na korupciju Foto: DNEVNIK.hr

Prema neslužbenim informacijama sucu je nudio besplatno izvođenje građevinskih usluga. No, na ovu nemoralnu ponudu, glavni sudac, inače i sam policajac, nije pristao, nego je sve prijavio policiji, odnosno Uredu za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije. Istražitelji su odmah prionuli poslu, nogometni sudac je uhićenog poduzetnika potajno snimao, a USKOK je potom proveo hitne dokazne radnje na području dvije županije. Potencijalna korupcijska afera tako je spriječena. Nakon ispitivanja, USKOK će donijeti odluku što dalje u ovom slučaju. Usput rečeno, Nogometni klub Dugo Selo je u utakmici, zbog koje je Darojković osumnjičen za nuđenje mita ionako pobijedio rezultatom 2:0.