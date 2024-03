Nedostatak liječnika postaje surova realnost - žena sa slomljenim kukom pet dana čekala pomoć: "Hitna je dolazila, ali bez liječnika, injekcija, lijekova..."

Žena u Topuskom danima je ležala kod kuće u teškim bolovima. Bili su strašni bolovi, bilo je puno vikanja, nije mogla ni na wc. Zvali su hitnu pomoć, došli su medicinska sestra i tehničar jer u timu hitne pomoći u Topuskom nema liječnika.

"Tražila je mama injekciju da joj se olakšaju bolovi, međutim oni ne smiju davati injekcije pa ih ni ne nose sa sobom. Onda su se konzultirali sa liječnicom u hitnoj medicinskoj i dobili su zeleno svjetlo da joj daju jake tablete protiv bolova pa smo ustanovili da oni nemaju te jake tablete u svojoj torbi. Tako da nisu ništa drugo mogli napraviti nego ispuniti papirologiju i pozdraviti se s nama“", ispričala je kći nesretne žene.

Osim što nemaju liječnika u hitnoj pomoći, nisu imali ni liječnika obiteljske medicine.

Liječnica iz Koordinacije obiteljske medicine Sisačko-moslavačke županije kaže da je ambulanta bez liječnika ostala preko noći.

"Upravo u tom periodu dogodio se ovaj teški slučaj kada je gospođa koja je ustvari slomila kuk bila pet dana kod kuće bez liječničke skrbi", dodaje.

Hitna pomoć dolazila je iduća četiri dana - bez liječnika, bez injekcija, bez lijekova. Ipak su nazvali sanitet koji ju je prevezao u Opću bolnicu Sisak u kojoj je utvrđeno da gospođa ima slomljen kuk.

"Pa ja ne znam što se moglo dogoditi da je to još čak kasnije bilo, neću ni misliti o tome, ona je mogla već u ponedjeljak s liječnikom koji je možda po bolovima u preponi mogao znati da je to vezano s kukom, već je u ponedjeljak mogao tražiti rendgen i usmjeriti u bolnicu. Bila bi ranije operirana. Nepotrebno je četiri dana trpila bolove koje je trpila“, kaže kći pacijentice.

Topusko je bez liječnika

Stanovnici Topuskog nemaju liječnika u hitnoj službi, a do bolnice Sisak je 50 kilometara vožnje. Liječnika obiteljske medicine nije bilo puna tri dana. Sada ga, kažu, povremeno imaju. Dva su liječnika na zamjeni, svaki na četiri sata. Problem je što se nikada ne zna u koje vrijeme je liječnik u ordinaciji. Stanovnici svjedoče kako se ljudi međusobno čuju telefonom, jedni druge obavještavaju kada je liječnik u ordinaciji.

"Onda se pojave idući dan čekajući doktora koji opet ne dođe, to je bio slučaj prošli tjedan", ispričala je kći žene koja je uspjela doći do liječničke skrbi. Problem je i za kronične pacijente koji ako nema liječnika ne mogu do neophodne terapije.

U susjednom Vrginmostu situacija nije ništa bolja.

"Donedavno je u ambulanti radila kolegica koja se preselila u Šibenik. Nakon toga je Dom zdravlja uspio naći zamjenu, kolegica je u mirovini i radila je na četiri sata. Ali je kolegica iz osobnih razloga morala prestati raditi u toj ambulanti", objašnjava liječnica iz županijske Koordinacije.

Ista dva liječnika iz Topuskog privremeno pokrivaju i ambulantu u Vrginmostu dok se ne nađe trajnije rješenje. Ni jedan od njih nije liječnik obiteljske medicine. Jedan je neurolog, drugi fizijatar i u oba grada pacijente primaju ukupno četiri sata.

Voditeljica ispostave Petrinja je potvrdila sve navedeno kao i HZZO-u Sisačko-moslavačke županije. Voditeljica ispostave Petrinja također nam je potvrdila kako su u obje ambulante već mjesecima raspisani natječaji, te da se bez obzira na pogodnosti i dalje na njih nitko ne javlja.

"To su neatraktivna mjesta u koje mladi ljudi jednostavno ne žele doći raditi bez obzira što je za ambulantu u Gvozdu raspisana i novčane stimulacija te mogućnost korištenja stana u Domu zdravlja u Topuskom", kaže liječnica.

Liječnica na bolovanju, zamjene nema

U susjednoj Požeško-slavonskoj županiji situacija slična. Liječnica u ambulanti u Lipiku je na bolovanju, liječnika koji je mijenja – nema!

Pacijenti ne mogu podignuti niti telefonski naručiti redovitu terapiju, za sve se moraju obratiti bolnici Pakrac, u kojoj ih, prema riječima gledatelja koji su nam se javili, ne žele primiti jer imaju svoje liječnike u Lipiku.

"Sada nam se dogodilo da je osoba u Gvozdu ostala bez zdravstvene zaštite, ali to će se za par godina dogoditi i u središtu Zagreba", pesimistično prognozira liječnica iz Koordinacije obiteljske medicine Sisačko-moslavačke županije.

Prema svemu ovome jasno je da liječnika obiteljske medicine kronično nedostaje, ali i da je obiteljska medicina postala najneatraktivnija grana medicine. U narednih pet godina će više od 40 posto liječnika koji trenutno rade u obiteljskoj medicini biti spremno za mirovinu.

Manja mjesta bez ambulante

Prema dostupnosti trenutačno je u planu izrada nove mreže ordinacija obiteljske medicine. Prema toj novoj mreži broj ordinacija je smanjen u gotovo svim županijama u Hrvatskoj, što će samo smanjiti dostupnost zdravstvene zaštite, osobito ljudima koji žive dalje od bilo kakvog centra županije.

"U bilo kakvom ruralnom području, u kojem živi po 1000 pacijenata, vi više nećete imati ambulantu. To su mjesta koja su prometno izolirana, to su mjesta u kojima žive starije osobe, i bojim se da će se ovakvi slučajevi kakvi su se dogodili sada u Vrginmostu događati sve češće", kaže liječnica iz Sisačko-moslavačke županije.

Žena koja danima leži u teškim bolovima, sa slomljenim kukom, no nema liječnika da utvrdi što joj je. Ambulante prazne, pacijenti muku muče pokušavajući doći do liječnika obiteljske medicine kojih je sve manje i sve su stariji.

Postavlja se pitanje, tko će nas liječiti u godinama koje dolaze?