Habijan brani posao za fitness partnera, a oporba kaže: "Mijenjajte ime u ministarstvo mišićne transformacije"

Kao ministar, Damir Habijan vodi čak tri resora – pravosuđe, upravu i digitalnu transformaciju. Za ovo treće ima i posebnog savjetnika od prošle godine, svog poznanika Hinka Pavleca. Je li dobio posao na osnovi poznanstva ili stručnosti? Ministru nije ništa sporno.

"Kao i u svim drugim ministarstvima, sam ministar ima mogućnost putem natječaja odabrati tim ljudi koji rade na stručnoj, na administrativnoj pripremi zadataka, promemorija i tako dalje. Dakle, kad govorimo o radu kabineta i ispomoći ministra, kao i u drugim slučajevima, tako i ovdje proveden je natječaj", rekao je Damir Habijan.

Objašnjava i da nije riječ o poslu savjetnika o kojima Vlada odlučuje.

Damir Habijan - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Radi se o radnom mjestu gdje osoba, kad dođe na ovo mjesto, što nije ulazak u državnu službu, to isto morate imati, jer se govori o zapošljavanju. Dakle, ovo nije ulazak u državnu službu, ovo je netko tko dođe s ministrom i odlazi s ministrom. Mislim da je to bitno, zato i govorim", pojašnjava ministar.

Na upit Dnevnika Nove TV o kompetencijama iz Ministarstva su nam odgovorili tek da je Pavlec prošao na natječaju na koji je stiglo šest prijava, da je zaposlen na određeno, najdulje dok traje mandat ministru, na koeficijent 2,70, odnosno oko 1900 eura neto.

Damir Habijan - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje ima li Pavlec kompetencije ministar odgovara: "Mislim da je ono što je meni u ovoj priči malo i smiješno to da je apsolutno sve javno na stranicama ministarstva, od samog poziva, od samog rješenja, od same plaće, od svega. Apsolutno transparentno."

Kao savjetnik Pavlec s ministrom odlazi i na teren, prisustvuje konferencijama, ali viđeni su i na istim događanjima kao ljubitelji fitnessa.

No, smatra li ministar da ipak malo baca sumnju činjenica da se u vrijeme natječaja družio, bio na natjecanjima sa Pavlecom?

Damir Habijan - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Družim se s jako puno ljudi, onda se postavlja pitanje, prvo, u kabinetu, ako se radi o ljudima u timu koji radi s ministrom, da li bi bilo u redu da je to jedna skupina, tim, kolektiv koji se poznaju, koji radi i provodi politike samog kabineta i ministra, dakle ljudi od povjerenja, ili se radi o nečem drugom", odgovorio je Damir Habijan.

Oporba o ovoj temi govori različito.

"Očekujem da dobijemo Vladin prijedlog da to ministarstvo dopuni svoje ime na način da se zove Ministarstvo pravosuđa i uprave te digitalne i mišićne transformacije", našalio se Arsen Bauk.

"Ako netko dolazi sa mnom na mandat, to je u redu, ali da ja nekoga uhljebim negdje, za stalno, to je nešto što je nedopustivo zato što je sa mnom dobar", upozorio je Nikola Grmoja.

"Ako je to tako, šalje lošu poruku da se može dogoditi preko velikih poznanstava", smatra Urša Raukar Gamulin.

Zainteresiralo se i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Damir Habijan - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"U ovom trenutku pratimo sve medijske navode vezano za navedene okolnosti. Povjerenstvo će te okolnosti razmotriti i odlučiti hoće li u odnosu na konkretnog obveznika otvoriti predmet", rekla je Ines Pavlačić iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Još jedna neugodnost za Habijana stigla je nakon vijesti da je u ministarstvu angažiran na ugovor o djelu i bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.

"To je život, javna sam osoba, nije da me to previše dira, nasmijem se i idem dalje. Imam puno posla i ono što radim mislim da radim vrlo dobar posao što se tiče ministarstva i, velim, nekad bih volio da se više priča o tome, ali Bože moj", rekao je Damir Habijan.

Damir Habijan - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Novinarka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović komentar je tražila i od savjetnika Pavleca u ministarstvu, ali na taj upit nisu odgovorili.