Kirurg primio mito, na sudu se nagodio: "Svi se oni nekada opuste"

Zagrebački kirurg Zoran Krstonijević priznao je da je uzimao mito da bi pacijentima preko reda obavljao operativne zahvate. Postigao je sporazum s tužiteljstvom i osuđen je na 11 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro u trajanju od 660 sati, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Osim toga, mora platiti novčanu kaznu, primljeno mito i sudske troškove. Krstonijević je jedan od deset optuženih u ovom slučaju, a svi osim jedne osobe su u nagodbi s USKOK-om priznali krivnju.

"Apsolutno da mu je žao, a svi se oni nekada opuste, ne shvaćaju ozbiljno neke poteze. Nema ograničenje koje je zakonom određeno tako da on radi, sve ide svojim putem. On će vjerojatno taj humanitarni rad odraditi na nekakvom nivou liječničkom jer je to na kraju krajeva najisplativije i sustavu, a i najbolje njemu", rekao je odvjetnik Mate Matić.