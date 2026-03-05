Kako je došlo do preokreta oko farme pilića? Investitori ljutiti napustili Sabor

Veliki preokret oko mega farme u Sisku! Potez je povuklo ministarstvo Marije Vučković pa od gradnje, za sada, čini se ništa. Investitori, kao ni udruge i građani ne odustaju od svojih zahtjeva. A ovi prvi ljutito su napustili sabor gdje je održana tematska sjednica o ovom projektu.

Nezadovoljni investitori ispraćeni su uz simboličan pljesak. Smatraju da se njihov glas nije želio čuti.

"I dalje investitor nema pravo reći istinu o svom projektu, projektu vrijednom 600 milijuna eura. Znači, Most i Možemo smatra da investirati u Hrvatsku ne treba", rekla je Suzana Audić Vuletić, direktorica Renaissance capitala.

Prozvani nakon današnje tematske sjednice u Saboru o ovoj investiciji tvrde da je i dalje ostalo puno neodgovorenih pitanja.

"Ja sam se nadala da ću od njih čuti zašto su prijavili svaki projekt jedinstvenog mega peradarskog kompleksa zasebno, ali izgubili smo tu priliku. Naći ćemo drugih načina da nađemo odgovor na sva ona pitanja koja su danas ostala neodgovorena”, rekla je Dušica Radojčić iz Možemo!.

Ali za investitore se pojavio novi problem. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje o obustavi izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš. Problem je u prostornom rješenju grada.

"Trenutno s obzirom da postoji očitovanje nadležnog tijela da nije usklađen, nema osnova za nastaviti u ovom trenutku postupak, procijene utjecaja na okoliš, a ne zaustavljaju", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Za inicijative i udruge ovo nije kraj.

"Zapravo, da, ovo je jedan dobiveni rat, ali nije i cijela bitka do kraja. Sve kad budemo vidjeli sva završna rješenja, kako će to ići, onda ćemo se opustit. Ovo je dobar predah”, rekao je Damir Rosini, iz Inicijative Sunja.

"Ova investicija donosi jednostavno zlo ljudima, njihovom okolišima, njihovom pravo na zdrav život, na budućnost. Lokalne, regionalne, najviše državne vlasti ne samo da imaju pravo, nego imaju i dužnost zaštititi ljude od ovakvih investicija. Mislim da je ovo sada dobar put da naučimo reći ne. Hvala, ali ne", rekao je Luka Oman iz Udruge Prijatelji životinja.

Ako do investicije dođe, najviše će patiti privatni uzgoj.

"Hrvatska proizvodi nešto preko 40 milijuna pilića godišnje, a u ovim projektima se predviđa dodatna proizvodnja 270 milijuna pilića godišnje. Ako znamo da je naša samodostatnost sada blizu nekih 90%, doći će do hiperprodukcije, jednostavno ugrožena su sva manja poljoprivredna gospodarstva", rekao je Dražen Čurila, predsjednika odbora za peradarstvo HPK.

Investitor ima ponude i u drugim gradovima, ali građani od svojih zahtjeva ne odustaju. Za 25. travnja najavili su novi prosvjed, sve dok se ne riješe i druge lokacije.