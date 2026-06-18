Rekordan broj prijava za projekt poticanja novinarske izvrsnosti

''Usporedbe radi, 2020., kada je projekt pokrenut, prijavilo se 138 novinara, a prošle, 2025. njih 259. Također neprestano raste i interes elektroničkih publikacija na kojima novinari objavljuju odabrane projekte'', ističe AEM u odgovoru Hini.

Dodaje se i da je kroz Projekt novinarske izvrsnosti u prethodnih šest godina dodijeljeno više od milijun eura i ostvareno 670 novinarskih serijala s više od 5000 članaka na više od 200 portala.

''Interes čitatelja za odabrane projekte također je izuzetan - u anketi provedenoj 2023. pružatelji elektroničkih publikacija izjavili su kako su neki od članaka imali i više od trideset tisuća pregleda aktivnih korisnika'', navode u Agenciji.

Osvojene nagrade

Kvalitetu ostvarenih novinarskih serijala, ističe AEM, pokazuju i nagrade koje su neki od njih dobili nakon objave, a dodatnu vrijednost cijelom projektu poticanja novinarske izvrsnosti daju različite inicijative pokrenute na temelju objavljenih novinarskih tekstova.

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Svi ostvareni serijali zastupljeni su jednim člankom u Zborniku izabranih radova koji Agencija za medije objavljuje za svaku godinu, a trajno su dostupni na njezinim mrežnim stranicama.

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U Povjerenstvu za ocjenjivanje pristiglih prijava temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama u 2026. su Anita Malenica, članica Vijeća za medije, i predsjednica Povjerenstva, te članovi Mislav Miholek, Ivana Petrović, Davor Ivanković, Mato Jerkić, Mato Pejić i Gordana Škaljac Narančić.

Osigurano 300.000 eura

Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama vrijedan 300.000 eura i s rokom za prijave do 8. lipnja objavilo je Vijeće za medije (VEM) početkom svibnja.

Novac za ovaj projekt - ukupno 300.000 eura osiguran je na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, a namijenjen je za financiranju autorskih novinarskih radova nastalih i objavljenih do 30. studenog 2026. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom autoru je 2.000 eura bruto II, a najviši 12.000 eura bruto II.

Važne teme

Kao posebni ciljevi projekta ističu se dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje informativnog opsega, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada, nagrađivanje i motiviranje novinara za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara.

Povjerenstvo će, na temelju prijava, dodjeljivati novac za odrađene novinarske radove koji su od javnog interesa iz područja kulture, obrazovanja, industrije zabave, zdravstva, gospodarstva, sporta, promicanja tjelesne kulture i zdravog načina života.

Osim toga, navedene su i lokalne teme, teme vezane uz spremnosti države na suočavanja s kriznim situacijama, teme posvećene problematici ranjivih skupina, ljudskih prava, položaja žena, odnosu prema dijaspori, međunarodnim odnosima i EU politici.