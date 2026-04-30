DORH se oglasio o 17-godišnjaku koji je slao mailove, određen mu je istražni zatvor

Maloljetni hrvatski državljanin, rođen 2009. godine, završio je u istražnom zatvoru zbog sumnje da je slao prijeteće e-mailove školama u Zagrebu.

Maloljetnik je ispitan pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici zbog sumnje na kazneno djelo terorizma.

Državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, a sudac istrage prihvatio je prijedlog.

Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti.

Povodom zaprimljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma iz članka 97. stavak 1. točka 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva napadima na veći broj osoba podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava koji za posljedicu mogu imati izazivanje smrti većeg broja osoba, na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke u kojima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava i u kojima se iznose prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece, što je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio i protueksplozijski pregled objekata od strane policijskih službenika te uznemirenje velikog broja učenika navedenih obrazovnih ustanova, zaposlenika istih, kao i uznemirenje javnosti.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama", navodi se u priopćenju DORH-a.