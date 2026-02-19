Hit novogradnja u Osijeku: Kvadrati u kojima moderna arhitektura susreće funkcionalnost

Galerija 3 3 3 3 U srcu Osijeka, u mirnom dijelu Vatrogasnog naselja, u tijeku je novogradnja koja privlači sve više kupaca stanova, od obiteljskih četverosobnih stanova do stanova s vrtom. Sve detalje o ovoj ponudi možete pogledati na stranici Bijelo Jaje kao izvoru oglasa i informacija o projektu.

Stanovi u ponudi

Projekt nove urbane vile u Vatrogasnom naselju obuhvaća više stanova različitih konfiguracija, površina i etaža, idealnih za obitelji, profesionalce ili investitore:

Moderni stanovi od 80,92 m² – savršena ravnoteža komfora i funkcionalnosti

Stanovi površine 80,92 m² u novogradnji u osječkom Vatrogasnom naselju osmišljeni su za suvremeni način života u kojem se dnevni prostor prirodno pretvara u središte doma. U stanu na drugom katu, objavljenom na stranici Bijelo Jaje, open space dnevni boravak povezan s kuhinjom i blagovaonicom stvara prozračan i svijetao ambijent idealan za jutarnju kavu uz sunce koje ulazi kroz velike staklene površine ili večernja druženja s obitelji i prijateljima.

Stan: Osijek, Vatrogasno naselje (Foto: HANA NEKRETNINE)

Tri spavaće sobe pružaju dovoljno privatnosti za svakog člana obitelji, bilo da trebate dječju sobu, radni kutak ili garderobu iz snova. Lođa postaje produžetak dnevnog boravka, mjesto za opuštanje nakon posla, dok parkirno mjesto i energetski razred A jamče praktičnost i dugoročnu uštedu.

Stan iste kvadrature na prvom katu nudi jednaku razinu komfora i pažljivo osmišljen raspored prostorija, ali s dodatnom prednošću lakšeg pristupa. Idealan je za obitelji s malom djecom, starije osobe ili sve koji jednostavno vole osjećaj povezanosti s prizemljem, bez odricanja od privatnosti i mira koji pruža katna pozicija.

Stan: Osijek, Vatrogasno naselje (Foto: HANA NEKRETNINE)

Prostraniji stanovi od 87,13 m²

Za one koji žele dodatni komfor i prostranost, stanovi od 87,13 m² nude osjećaj doma koji raste zajedno s vašim potrebama. Na drugom katu nalazi se četverosoban stan u kojem je naglasak na velikom dnevnom boravku povezanom s kuhinjom i blagovaonicom, prostoru stvorenom za obiteljske ručkove, dječju igru na podu ili filmske večeri vikendom. Lođa pruža intimni vanjski kutak za opuštanje, dok tri odvojene sobe omogućuju fleksibilnost, od dječjih soba do kućnog ureda.

Stan iste površine na prvom katu donosi jednaku razinu prostranosti i svjetlosti, ali uz dodatnu praktičnost pristupa. Ovakav raspored savršen je za obitelji koje žele više komfora, ali i za kupce koji razmišljaju dugoročno jer kvadrati viška uvijek znače i veću vrijednost nekretnine.

Stan: Osijek, Vatrogasno naselje (Foto: HANA NEKRETNINE)

Stan s vrtom: Osjećaj kuće u urbanoj zoni

Posebnu pažnju privlači stan od 92,13 m² u prizemlju s pripadajućim vrtom. Rijetka prilika u urbanom dijelu Osijeka. Ovdje dan započinje izlaskom na vlastitu terasu, uz doručak na otvorenom, dok djeca imaju siguran prostor za igru, a kućni ljubimci slobodu kretanja. Vrt postaje vaša mala zelena oaza, mjesto za roštilj s prijateljima, sadnju začinskog bilja ili jednostavno uživanje u tišini nakon dinamičnog dana.

Ovakva kombinacija komfora stana i privatnosti vanjskog prostora pruža najbolje od oba svijeta, praktičnost gradskog života i toplinu doma s dvorištem.

Lokacija: Sve na dohvat ruke

Vatrogasno naselje pruža izvrsnu povezanost s ostalim dijelovima Osijeka, blizinu školama, vrtićima, sportskim objektima poput bazena i stadiona, trgovinama i sadržajima za svakodnevni život. Kvalitetna lokacija čini ove stanove privlačnim i za život i za dugoročno ulaganje.

Stan: Osijek, Vatrogasno naselje (Foto: HANA NEKRETNINE)

Zašto investirati upravo sada?

Stanovi su projektirani s modernim otvorenim konceptom dnevnih prostora, energetskim razredom A, parkirnim mjestima i kvalitetnom gradnjom.

Mogućnost prilagodbe interijera (npr. odabir keramike i sanitarija) omogućuje kupcima da svoj novi dom uredite po vlastitim mjerilima.

Više informacija o svim stanovima i detalje o samim oglasima možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.