Nepisiva tuga! U prometnoj nesreći poginuo otac petero djece: "Bio je ljudina koja je zaslužila poštovanje"

Prometna nesreća u mjestu Vukovije zavila je u crno općinu Đulovac u zapadnoj Slavoniji.

U njoj je poginuo Antun Gegić, 45-godišnji otac petero djece, iz Velikih Bastaja.

Kako je priopćila policija, do nesreće je došlo u ponedjeljak oko 22:20 kada je 45-godišnjak vozio automobil Škodu u smjeru Daruvara, a dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovljanima u desnom zavoju autom prešao na suprotnu stranu kolnika. Sletio je u jarak i udario u betonski most. Antun Gegić preminuo je na mjestu nesreće.

Prometna nesreća u Vukovljanima - 2 Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Kako piše lokalni medij Mojportal, Antun je bio otac petero djece, čovjek koji se silno trudio osigurati im sretniju budućnost. Upravo zato, otišao je raditi u Njemačkoj, dok je njegova supruga s djecom ostala u Velikim Bastajima.

"Bio dobar čovjek", rečenica je koja se nakon nesreće najčešće čuje u đulovačkom kraju.

Prometna nesreća u Vukovljanima - 3 Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

"Bio je čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na kojeg se moglo osloniti i 'ljudina' koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala", rekli su ljudi koji su ga poznavali.

Prometna nesreća u Vukovljanima - 4 Foto: PU bjelovarsko-bilogorska