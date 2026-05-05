Ispred zgrade pronađen teško ozlijeđen muškarac: Liječnici mu se bore za život

Zagrebačkoj policiji javili su se u ponedjeljak liječnici iz Kliničke bolnice Dubrava s informacijom da je dan ranije, u nedjelju 3. svibnja oko 00:55 u bolnicu zaprimljena osoba s teškim tjelesnim ozljedama te je u životno ugroženom zdravstvenom stanju.

Policija je odmah pokrenula redovito kriminalističko istraživanje ovakvih dojava te su ustvrdili kako je 3. svibnja oko 00:55 u Dubravi, u ulici Aleja lipa, 23-godišnji prolaznik na tlu ispred stambene zgrade pronašao 58-godišnjeg muškarca na kojemu je uočio tjelesne ozljede.

Odmah je pozvao Hitnu, koja je ozlijeđenog muškarca prevezla u bolnicu. Životno je ugrožen te mu se liječnička pomoć u ovome trenutku i dalje pruža u Kliničkoj bolnici Dubrava, navodi policija, koja nastavlja s kriminalističkim istraživanjem.