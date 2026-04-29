Vještak potvrdio: Mihaela Berak je umrla nasilnom smrću

U nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak 2023. godine u Osijeku, sudski vještak medicinske struke Boris Dumenćić u srijedu je ustvrdio kako je vještačenjem zaključio da se nije radilo o samoubojstvu.

Obrazlažući svoj vještački nalaz na osječkom Županijskom sudu Dumenčić je kazao kako je žrtva umrla nasilnom smrću, a uzrok je bila prostrijelna ozljeda glave i vrata. S obzirom da kod ulazne rane nije našao tragove plamena, dima ili barutnih čestica, vještak je zaključio da rana nije nastala pucanjem iz blizine te da se stoga ne radi o samoubojstvu.

S obzirom na putanju metka, koji je išao kroz glavu i vrat žrtve, vještak smatra da je cijev pištolja morala biti okrenuta prema glavi žrtve i da je pištolj bio pozicioniran nisko, u predjelu donjeg dijela stomaka, zdjelice ili natkoljenice.

Sudski vještak balističar Mirko Zebić ustvrdio je kako je vještačenje potvrdilo da je Smažilov službeni pištolj marke HS bio tehnički ispravan i da je streljivo, koje je usmrtilo Mihaelu Berak, ispaljeno upravo iz toga pištolja.

Ističe da na silikonskim odljevcima sa šaka okrivljenog Smažila nisu pronađene čestice koje bi bile indikativne za nesagorjele i djelomično sagorjele čestice baruta, ali su vještačenjem pronađene čestice koje nastaju u procesu ispaljivanja streljiva iz vatrenog oružja.

Sudska vještakinja psihijatrijske struke Nadica Buzina kazala je kako je vještačenjem utvrđeno da Smažil ne boluje od duševnih bolesti ili psihoza. Navodi da njegovo ponašanje ima neke elemente poremećaja ličnosti, kao što su određene narcističke i latentno agresivne crte, ali koje nemaju dimenzije ozbiljnog i trajnog poremećaja ličnosti.

Također ističe kako vještačenjem nije nađeno dovoljno psihopatologijskih simptoma koji bi potvrdili da se kod optuženika radi o patološkoj ljubomori, odnosno da ima neke elemente, ali koji nemaju patološku dimenziju.

Nastavak suđenja 18. svibnja

Suđenje se nastavlja 18. svibnja kada je predviđena reprodukcija DVD-a sa snimkama poziva okrivljenog Smažila prema Centru 112 te komunikacijom ubijene Mihaele Berak s prijateljicama.

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke HS-9 ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je, nakon ispitivanja osumnjičenika, to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je sudsko vijeće to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.