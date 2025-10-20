Roditelji dali sinu (7) mini motocikl: Dječak se njime zabio u traktor

Sedmogodišnji dječak teško je ozlijeđen nakon što je prednjim dijelom mini motocikla udario u traktor koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su roditelji u travnju ove godine na području Segeta Donjeg dvojem sinu dali mini motocikl PCMOTO DBK01 s benzinskim dvotaktnim motorom, zapremine 49 ccm. Dječak ga je 13. rujna vozio u ulici Put Gospe od sniga na asfaltiranom dijelu na kojem se odvija promet motornih vozila.

Iz policije su napomenuli da navedeni mini motocikl nije predviđen za cestovnu upotrebu te da je minimalna dob korisnika 14 godina.



Dodatno, navedeno vozilo ne ispunjava tehničke i administrativne zahtjeve Uredbe EU o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala te se ne može svrstati ni u jednu kategoriju vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Nakon dovršenog istraživanja protiv roditelja je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava.