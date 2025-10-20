Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti

Brojni prometni prekršaji i nesreće obilježili su vikend na prometnicama. Nažalost, bilo je i onih sa smrtnim posljedicama.

U Splitu i Podravini dvije su osobe smrtno stradale, a na sjeveru Hrvatske zabilježeno je nekoliko težih nesreća.

Na području PU zagrebačke samo u jednoj noći utvrđeno je više od 600 prometnih prekršaja. Akcija je to policije kako bi se zaustavio nepovoljan trend sigurnosti u cestovnom prometu.

Policija je tako utvrdila točno 669 prekršaja, od čega:

194 su se odnosila na nepropisnu brzinu

107 vozača vozilo je pod utjecajem alkohola

dvoje vozača bilo je pod utjecajem droga

54 vozača razgovarala su na mobitel

48 nije imalo sigurnosni pojas

264 ostala prekršaja.

Najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod muškarca u dobi od 66 godina, koji je upravljao vozilom s 2,38 promila na području Trešnjevke.

Novi načini kontrole

O visokim brojkama prometnih prekršaja novinar Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Tihomirom Svatošom iz PU zagrebačke.

Svatoš je rekao kako je prometnoj policiji izazov doskočiti aplikacijama koje javljaju gdje se nalaze policijske kontrole, no zbog toga tijekom večeri i noći često mijenjaju lokacije. Otkrio je i koji su najčešći izgovori onih koje policija zaustavi. "Bio sam na rođendanu, nisam mogao izbjeći, morao sam popiti, nadao sam se da neće ništa biti", kaže prometni policajac.

Svatoš je najavio i nove metode u hvatanju prometnih prekršitelja.

"To će biti iznenađenje, vježbamo snimanje iz zraka, tako da ćemo upotrijebiti i neke nove metode." Otkriva i što će se točno kontrolirati iz zraka. "Na početku ćemo kontrolirati korištenje mobitela i pojasa, a onda ćemo vidjeti sve drugo", najavio je Svatoš i vozačima preporučio da u spornim situacijama koriste javni prijevoz i taksi jer su kazne velike.

Razgovor pogledajte u videoprilogu.