Muškarac hodao cestom s oružjem u rukama, uznemireni građani zvali policiju

Stanovnike Sesveta u noći na ponedjeljak uznemirio je prizor na ulici. Nazvali su policiju oko 1:25 i prijavili da muškarac hoda Ulicom Ljudevita Posavskog s vatrenim oružjem u rukama.

Zagrebačka policija 23-godišnjaka je zatekla u Ulici Krešimira Kovačevića. Imao je zabranjeno automatsko vatreno oružje te je uhićen i priveden.

U službenim prostorijama policija je utvrdila da je muškarac pod utjecajem alkohola, odnosno da ima 1,43 promila alkohola u organizmu.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.