Poznato kako se dogodila užasna nesreća: Muškarac poginuo, a dijete se bori za život

Dovršen je očevid prometne nesreće koja se dogodila u petak oko 17.40 sati na području Novske u mjestu Jazavica, a u kojoj je poginula jedna osoba.

Do nesreće je došlo kada je 56-godišnjak upravljajući automobilom novogradiških registracija, ulaskom u zavoj, sletio van kolnika u odvodni kanal i udario u betonski kolni ulaz.



Na mjestu događaja vozač je smrtno stradao, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.



Kao putnici u automobilu su se nalazili 22-godišnjak, 20-godišnjakinja i njihovo dijete kojima je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Nova Gradiška gdje su 22-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede, 20-godišnjakinji teške tjelesne ozljede dok je dijete prevezeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagreb gdje su konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, po čijem nalogu je vozilo privremeno oduzeto, dok je odjeća 22-godišnjeg putnika i preminulog vozača izuzeta poradi mogućeg vještačenja.



U svezi ove prometne nesreće policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće, te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje svih okolnosti nastanka prometne nesreće te utvrđivanja potencijalne odgovornosti roditelja vezano za korištenje dječje sjedalice.