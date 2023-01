Knjižničar iz Zagorja na poslu je pregledavao pornosadržaje. Kada je otkriven dobio je otkaz. No, podnio je tužbu.

Nakon što je bivši ravnatelj gradske knjižnice u Zagorju dobio izvanredni otkaz jer je na poslu na službenom laptopu pregledavao i preuzimao pornosadržaj, ovih je dana sud odlučio da ga knjižnica mora vratiti na posao. Presuda je nepravomoćna i ustanova se na nju može žaliti.

Zaposlenik knjižnice (60), koji je prije toga bio i ravnatelj, od 3. rujna do 23. rujna 2020. godine tijekom radnog vremena na laptopu je pregledavao i preuzimao za privatne potrebe razne sadržaje, a između ostalog i pornografske sadržaje.

Zbog teške povrede radnih obveza dobio je otkaz 9. listopada, piše Danica.hr.

No, knjižničar je podnio tužbu zbog otkaza tvrdeći kako mu je uručen nezakonito te je u obrani tvrdio: "Može se desiti da se ponekad na internetskim stranicama prijeđe na neku stranicu koja nije vezana za posao. Također, može se desiti da se pojedine stranice otvore i mimo naše volje. Moguće je da se to desilo kod mene jer to nisam pratio".

Rekao je da je s lozinkom bila i upoznata ravnateljica.

U MUP-ovu Centru za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić njegov laptop je vještačen te je u memoriji tvrdog diska pronađeno ukupno 1646 internetskih poveznica na web stranice pornografskog sadržaja.

A tijekom istraživanja ispalo je da je knjižničar u prosjeku svakog dana na radnome mjestu, između 7 i 15 sati, otvorio i pregledao barem 80-ak porno stranica.

No, sud je zaključio kako je izvanredan otkaz knjižničaru nezakonit iz proceduralnih razloga, jer nije pozvan da iznese svoju obranu prije nego što mu je uručen otkaz, a drugi da za otkaz nije zatražena prethodna suglasnost sindikalne povjerenice u knjižnici.