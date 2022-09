Stjepan Turković iz Karlovca, bivši direktor tvrtke Županijske ceste, široj javnosti je poznat od kada je uhvaćen da u gepek automobila tovari armaturu s gradilišta Hrvatskih cesta. No, nije zbog toga dobio otkaz već je nedavno otišao s mjesta savjetnika direktora u mirovinu, u kojoj je očito planirao živjeti od iznajmljivanja apartmana. Provjereno otkriva kako je Turković pokraj Torgira izgradio i iznajmljuje čak osam nelegalnih apartmana s bazenom. Sve je izgrađeno van građevinskog zemljišta, a Turković i njegov partner Stipo Adžaga tjedan dana boravka naplaćuju do 40.000 kuna. Iz Splitsko-dalmatinske županije kažu za Provjereno - mi tu katnicu s bazenom nismo odobrili.

Pašnjaci, maslinici i suhozidi nedaleko Trogira, a u njima velika zgrada s apartmanima i bazenom. Sagradio ju je Stjepan Turković, javnosti poznat po krađi armature iz Hrvatskih cesta u Karlovcu.

"To su osam apartmana, to je bazen na susjednoj čestici koja je po našim saznanjima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i naše tumačenje je da ništa od toga nije u redu", smatra Ana Matan iz karlovačkog Možemo!.

Na česticama na kojima se nalazi zgrada i bazen, u zemljišnim knjigama njegova imena nema. Sve je nastalo na osnovi Turkovićeva zahtjeva za legalizaciju temelja. Taj prvi zahtjev, lokalni ured za graditeljstvo je odbio, izvještava reporterka emisije Provjereno Danka Derifaj.

"Netko mu je rekao: 'Nemoj biti blesav'"

"Stjepan Turković 19. 6. 2013. godine zatražio je legalizaciju temelja vikendice, u njegovom zahtjevu jasno piše da se radi o temeljima, a ne o zgradi. 11. 5. 2015. godine naša Ispostava u Trogiru odbija zahtjev jer je na terenu u međuvremenu izgrađena prizemnica s ravnom a.b. pločom. Našim uvidom u ortofoto snimku utvrdili smo da se ovdje ne radi o izgrađenoj prizemnici, nego samo o temeljnoj ploči kako je to naveo i podnositelj zahtjeva, a da je ostalo izgrađeno kasnije", kazao je pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo Splitsko-dalmatinske županije Mario Radevenjić.

Na ovu situaciju bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš kaže: "Onda mu je netko rekao nemoj biti blesav, napravit ćemo to pa ćeš ti legalizirati zgradu jer je bio zakon o legalizaciji zgrade, temelje vi niste mogli legalizirati".

Nakon krađe željeza dobio otpreminu: HDZ-ovcu se čak i otkaz isplatio

Kako je od temelja došlo do ovakve vile, trebao bi objasniti Stjepan Turković koji je nakon upita o dokumentaciji prekinuo razgovor pa je ekipa Provjerenog za dokumentaciju koju je prikupila zamolila analizu stručnjaka.

"Dakle, 21.6.2011. snimljen je ortofoto i sve ono što je zatečeno tog datuma bilo je moguće, naravno, uz podnesen zahtjev legalizirati. Kako je na fotografiji vidljiv izveden temelj, a zakon kaže da se temelj ne može legalizirati, znači mora biti izveden objekt do prizemlja i prve deke, onda temeljem ove snimke iz 2011. nije bilo moguće legalizirati takav objekt jer on tada nije ni postojao", objasnio je sudski vještak Goran Mazija.

Od ničeg do zgrade s apartmanima

Ipak, objekt jest legaliziran, i to 2015. pa je od nepostojećeg objekta 2011. do 2017. izrasla zgrada s apartmanima u kojoj sada tjedan dana Turković i Adžaga naplaćuju nešto više od 30.000 kuna.

"Prema onome što možemo vidjeti na Bookingu u ovom trenutku kuća ili kako piše Eight Bedroom Family Holiday Home, obiteljska kuća s osam spavaćih soba je potpuno popunjena do kraja mjeseca, nema raspoloživih termina, a minimalna duljina boravka za prijavu je sedam noćenja", izvijestila je Derifaj.

Stjepan Turković, bivši je šef županijskih cesta u Karlovcu, bivši je član i HDZ-a, a bivšim je postao nakon što je početkom srpnja odjeknula vijest kako su ga ulovili u krađi armature.

I partner bio dugogodišnji član HDZ-a

Partner u gradnji apartmana Turkoviću je Stipo Adžaga, predsjednik Udruženja obrtnika u Karlovcu. Obojica su bila dugogodišnji članovi HDZ-a i u raznim razdobljima gradski vijećnici u Karlovcu. Kako su došli do zgrade s apartmanima izvan građevinske zone, rekonstruirali smo uz pomoć tri sudska vještaka.

Bivši član HDZ-a ulovljen u krađi armature ostao bez posla: Ukinuto je njegovo radno mjesto, odluku je primio "emotivno"

"Prateći nekakav slijed vidljivo je kako se na naznačenoj površini 2011. desio nekakav temelj. Da se radi o temelju vidljivo je jer sa strane nije vidljiva nikakva sjena izgrađenog objekta, dakle nema katnosti", objasnio je Mazija.

Nekadašnji maslinik sa suhozidima Turković je 2006. godine kupio s tadašnjim partnerom, još jednim bivšim karlovačkim hadezeovcem, Vlatkom Ivkom. Poslije se razilazi s Ivkom, a u posao ulazi Adžaga. 2013. predaju zahtjev za legalizaciju temelja koji se nalaze u maslinicima. Iz Županije ih prvotno odbijaju, no nakon intervencije iz Ministarstva u drugom koraku usvajaju njegov zahtjev.

"Nakon toga gospodin Turković ponovno traži povećanje te male parcele kako bi obuhvatio i dio zemljišta na kojemu je bazen i okućnica, ali mi odbijamo taj zahtjev budući da se predmetna zgrada nalazi izvan građevinskog područja. Na terenu se danas nalazi katnica s kosim krovom i bazenom kakvu mi nismo odobrili", rekao je Radevenjić.

Dakle, županijski ured jasno kaže da su kuća i bazen sagrađeni izvan građevinske zone, a bez njihova odobrenja. Tadašnja ministrica, koja je provela Zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, sada vrlo oštro komentira situaciju.

Kuća s bazenom napravljena je bespravno

"Ja neću koristiti krivu riječ, ali za mene je ovo kriminal", kaže Mrak Taritaš te se upitala i kako je Državna geodetska uprava mogla izdati potvrdu da je to na snimci 2011. bila jedna etaža kad on sam kaže da su temelji.

"Ured koji je legalizirao kad je dobio tu potvrdu, on je dobio službeni dokument, slijedom toga mu je izdao Rješenje za legalizaciju te jedne etaže, a iza toga je on napravio kompletnu kuću s bazenom, kompletno bespravnu. I on je nikad neće moći legalizirati, niti dobiti Rješenje o izvedenom stanju, niti išta drugo", kaže bivša ministrica.

"Dokument kojem je stvaratelj Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija od 30. svibnja 2015. nije vidljiv kao javno dostupni dokument, a trebao bi biti podignut na Geoportal ili DGU. Koji je razlog zašto sedam godina to nije učinjeno, da li se ne želi prikazati da bude javno dostupan, nije mi jasno, ali sve dalje što se radilo radilo se na osnovu njega", rekao je Mazija.

Bivši HDZ-ovac uhvaćen u pokušaju krađe željeza neće dobiti otkaz u državnoj firmi: "To je radio izvan radnog vremena"

Iz Državne geodetske uprave na naš upit na temelju čega je Turkoviću legalizirana građevina do jedne etaže, visine do tri i pol metra 2015., ukratko, prebacuju odgovornost nazad na upravno tijelo koje je izdalo rješenje o izvedenom stanju, dakle, upravo Ured županijske uprave koji je prvi Turkovićev zahtjev odbio.

"Ne preispitujemo veličinu nezakonite zgrade"

"Prilikom izrade uvjerenja o vidljivosti zgrade, sukladno gore navedenim propisima, DGU ne preispituje veličinu (tlocrtne i visinske gabarite), stupanj završenosti i namjenu zgrade, s obzirom da se sukladno stavku 2. članka 16. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, veličina, stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvrđuju prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrđenom na očevidu od strane upravnog tijela koje izdaje rješenje o izvedenom stanju", odgovor je iz Kabineta glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave.

No, u Rješenju o izvedenom stanju kojim je Turkoviću legalizirana prizemnica jasno piše da je podnositelj, dakle Turković donio potvrdu Državne geodetske uprave o njezinom postojanju na čestici još 2011.

"Mi smo podnijeli prijavu i građevinskoj i turističkoj inspekciji i očekujemo od njih da postupe po našim prijavama i utvrde što se tamo događa", rekla je Ana Matan iz Možemo.

Prijava je predana prije nekoliko dana, a Turković apartmane iznajmljuje od 2018. Iako je zemlju kupio još 2006., u zemljišnim knjigama parcelacija još nije provedena, jer postoje zabilježbe o sporovima koji nisu riješeni. No, Turkovića to nije spriječilo da radi što je naumio, kvadrati za najam su nicali, a njihova površina na osnovi koje je isposlovao Rješenje o izvedenom stanju 2015. godine ne odgovara mjerama koje su njime propisane. Dapače, a na Bookingu je oglašena površina zgrade 223 metra četvorna, vidljivo je da je dvokatnica dok u Rješenju o izvedenom stanju piše da objekt ne smije biti veći od tri i pol metra. Bazen koji se vidi uz zgradu sagrađen je na zasebnoj čestici.

"Ono što je za primijetiti je da se on ne nalazi na istoj parceli na kojoj se nalazi i objekt, samim tim on nije mogao biti i nije legalno izveden. Razlog tome je sljedeći, vi možete bazen izvesti do 100 m kvadratnih i jednog metra dubine po Pravilniku o jednostavnim građevinama. No, naravno uz već postojeći objekt na istoj parceli. Ovaj bazen izveden je na susjednim nekretninama koje koliko vidim nisu u vlasništvu investitora ovog objekta, i samim tim njegova legalnost je upitna", objašnjava sudski vještak Mazija.

Uzmemo li da je sva dosad spomenuta dokumentacija ispravna, Turkovićevo zdanje s bazenom još više premašuje sve gabarite koje ona spominje.

"Ukupna površina te parcele iznosi negdje oko 274 kvadrata, dok je po prilici prostor zauzeća koji koristi investitor i na kojoj se nalazi bazen prelazi 1500 metara kvadratnih. Iz dokumentacije koja se prilaže nije jasno da li je ona stečena i na koji način, tko je vlasnik. Ali temeljem parcelacijskog elaborata kako stvari stoje vlasnik tih nekretnina i dalje bi trebala biti Republika Hrvatska", ističe Mazija.

Sve nabrojano daleko premašuje Rješenje o izvedenom stanju koje je Turković ishodio 2015. Ipak, na osnovi njega 2018. i Turkoviću i Adžagi Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije izdaje Privremena rješenja da mogu iznajmljivati po dva apartmana.

Ekipa Provjerenog pokušala je nazvati i Stipu Adžagu koji se nije javljao na telefon. Idućeg dana na lokaciji gdje se nalaze apartmani i bazen susreli su susjeda koji ga je samoinicijativno nazvao i dao ga na telefon.

Bizaran razgovor brzo je završio. I Adžaga je, kao i Turković tvrdio da je tu sve legalno, ali ne želi pokazati nikakvu dokumentaciju.

"Ovdje je navedeno da sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji moguće izvesti objekt maksmimalne visine tri i pol metra, što je već sad vidljivo iz ovoga da se ta visina premašila, tako da je za zaključiti da sve što je građeno preko tri i pol metra je nelegalno izvedeno jednako kao i ovaj bazen koji nije uz nekretninu, on je ovako na fotografiji, ali se nalazi na drugoj čestici i kao takav ne bi smio uopće postojati", kaže Mazija.

"Nama su se rugali kada su naši vijećnici govorili da je besmisleno to što je on radio na čelu ŽUC-a, da je raspisao natječaj za savjetnika na koji se sam prijavio, valjda obavio razgovor sam sa sobom jer je to procedura zapošljavanja i onda prvi dan kad je ravnatelj ŽUC-a došao na posao, potpisao to zaposlenje, nama su se rugali, pa to je 15 godina tako. I sad odjednom kad je pukla ta afera preko noći se čude, pa kako nisu 15 godina što se događa, meni to nije jasno", ističe Matan.

Po svemu sudeći Turkovićeva biografija prepuna je nejasnih stvari. Za ovu posljednju, vilu s bazenom očekujemo očitovanje turističke i građevinske inspekcije. Nakon afere s krađom armature, Stjepan Turković izašao je iz HDZ-a. Stipe Adžaga aktivni je član, građevinski poduzetnik koji je u protekle dvije godine od poslova s Gradom Karlovcem i gradskim tvrtkama zaradio, više od dva milijuna kuna.

