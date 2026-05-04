Međunarodno su priznate diplome Sveučilišta u Mostaru

Diplome Sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate, izvijestili su u ponedjeljak iz te visokoškolske ustanove nakon što je okončan proces međunarodnog vredovanja u koji su bili uključeni i stručnjaci iz Hrvatske i zemalja Europske unije.

Postupak je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja djeluje u okviru europskoga sustava osiguravanja kvalitete ENQA-e i EQAR-a. U vrednovanju su sudjelovali stručnjaci iz više europskih zemalja, među kojima iz Hrvatske, Irske, Austrije, Portugala, Češke i Norveške.

Povjerenstvo je analiziralo upravljanje, studijske programe, nastavni proces, podršku studentima, nastavničke kapacitete, infrastrukturu te znanstvenu i stručnu djelatnost. U izvješću su, među ostalim, istaknuti razvijeni mehanizmi osiguravanja kvalitete, jasno definirani ishodi učenja, fokus na studente te napredak u infrastrukturi i nastavnim metodama.

Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava odvija na hrvatskome jeziku. Čini ga 11 fakulteta i jedna akademija, a na njemu studira oko 8600 studenata, od kojih više od 20 posto dolazi iz Republike Hrvatske. Rad Sveučilišta podupire i hrvatska vlada, koja je prošle godine za ovu visokoškolsku ustanovu izdvojila deset milijuna eura.