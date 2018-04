Početci

Sve je započelo na MIT-u (Massachusetts Institute of Technology) gdje su se dva gospodina i jedna dama odlučili da će svoje znanje i istraživanja iz područja robotike upotrijebiti u praksi i zamijeniti akademsko okruženje realnim svijetom. To se i dogodilo.

Trio robotskih pionira započeo je raditi na prvim realnim, iako u početku dosta vizionarskim projektima, a najprije su se upustili u istraživanje svemirskog robota.

Na početku novog tisućljeća ambicioznim specijalistima u robotici u vojnom i znanstvenom sektoru postalo je dosta zagušljivo. Potrošačko tržište primamio je iRobot.

Primjena



Možete li zamisliti jedan dan bez svog smartphonea? Ubrzani način života naveo nas je da razmišljamo praktično, a svoje slobodno vrijeme rasporedimo pametno i kvalitetno. Posao, obitelj, obaveze, a onda još k tome i čišćenje doma. Naporno, zar ne?

Idealno rješenje bi bilo kada bi Vas dom dočekao uredan i očišćen, spreman da u njemu uživate i odmarate. Takav način čišćenja više nije san. Inovatori iz tvrtke iRobot dosjetili su se kako poboljšati kvalitetu života putem revolucionarne tehnologije čišćenja.



Robotski usisavač iRobot Roomba® 960 iz najnaprednije 900 serije pametno je rješenje za čišćenje Vašeg doma. Roomba 960 za razliku od drugih robota ima već novu navigaciju iAdapt 2.0 s vizualnim prepoznavanjem prostora. Nova navigacija i nova 2.130mAh litij-ionska baterija omogućuje joj da se u slučaju većih površina može sama napuniti i nastaviti s čišćenjem u preostalim prostorima. Upravo zato može očistiti površinu do 150 m2. Za navigaciju po prostoru i iz sobe u sobu ne treba svjetionik ni druga pomagala. Za ograničavanje područja možete koristiti novi virtualni zid s dvostrukim djelovanjem (kao zid s dometom do 3 m ili kao krug s promjerom 60 cm).





Za razliku od prethodnih serija, ne čisti više po spiralnim i dijagonalnim uzorcima, već se kreće kvadrat po kvadrat po ravnoj crti. Novom Roombom se upravlja i preko mobilne aplikacije iRobot HOME za pametne telefone i tablete. Možete postaviti raspored čišćenja ili aktivirati Roombu jednostavno sa svog radnog mjesta, a kada stignete kući Vaš dom je već očišćen. Za njeno funkcioniranje potrebna je bežična mreža. Preko pametne aplikacije cijelo vrijeme ste upućeni u rad Roombe i njene potrebe, npr. ili treba isprazniti koš, zamijeniti filtar, koliko sati je radila. Tijekom čišćenja znate u kojoj je fazi usisavanja je, uređivati raspored, pogledati mapu očišćenih podova ili pristupiti drugim korisnim informacijama videopodrškom. Ima ugrađen 3-stupanjski sustav čišćenja AeroForce. U paketu osim Roombe i postaje za punjenje dobit ćete 1x virtualni zid s dvostrukim djelovanjem, 1x dodatni HEPA filtar i 1x dodatnu bočnu četku.

Posebne značajke Roombe® 960:



Adapt® Navigacija:

• Kretanje ispod namještaja i oko neredanereda

• Niskoprofilni dizajn

• Izbjegava stepenice i ostala potencijalna mjesta gdje može pasti

• Ovim jedinstvenim sustavom i tehnologijom Roomba preispituje svoju okolinu 60 puta u sekundi, koristeći niz senzora i 40 različitih načina prilagođavanja specifičnom području

iRobot HOME App:

• Čistite i zakažite raspored čišćenja gdje god se nalazili putem iRobot HOME mobilne aplikacije te pregledajte mapu očišćenih površina

• Pohranjivanje rasporeda čišćenja, do 7x tjedno

• Pristupite savjetima i podršci, uključite obavijesti kako biste primali ažuriranja u stvarnom vremenu o statusu čišćenja i još mnogo toga – sve s vašeg pametnog telefona

Patentirani trostupanjski sustav čišćenja AeroForce:

• koristi kombinaciju odvajanja, četkanja i usisavanja

• revolucionarni sustav za čišćenje AeroForce koji kombinira nekoliko elemenata koji pridonose povećanju učinkovitosti usisavanja i do 50%.

• Usisava uz rubove i kutove

Dopustite tehnologiji da vam pomogne u kućanskim poslovima, a svoje slobodno vrijeme posvetite svojim hobijima ili se jednostavno odmorite. Od 1.4. do 9.5.2018. (ili do isteka zaliha) iskoristite uštedu od 900 kuna. Redovna cijena proizvoda je 6.699 Kn, a sada iRobot Roombu 960 možete pronaći po akcijskoj maloprodajnoj cijeni od 5.799,00 kn. Akcija vrijedi na iRobot prodajnim mjestima (iRobot web trgovina, iRobot štand u Arena Centru u Zagrebu i iRobot štand u City Centeru One u Splitu) te na Elipso prodajnim mjestima. Detalje o proizvodu potražite ovdje.