Nepotrebno i neisplativo: Tri najveća mita o osiguranju u koje i dalje vjerujemo

"Nije to za mene", "Pa neće valjda mene, ja sam odličan vozač”, "Skupo ti je to, prijatelju", samo su neke od izlika koje se mogu čuti kada se spomene osiguranje imovine, zdravlja ili kasko. Mnogi ga smatraju nepotrebnim troškom, bacanjem novca jer su – zdravi, voze polako, nemaju kuću na trusnom području… pa se loše stvari ne mogu dogoditi njima. I to je razmišljanje koje prevladava. Sve dok se i sami ne nađu u teškoj situaciji i shvate da su posljedice mogle biti puno blaže da su se na vrijeme osigurali.

Svrha osiguranja je da ublaži financijski udarac u slučaju značajnije štete ili ekstremnijeg događaja. Takvi događaji znaju predstavljati ozbiljan udarac na naš standard ili kvalitetu života, a pametno izabranim osiguranjem možemo ublažiti teret za prihvatljivu cijenu.

Statistike kažu da čak 91 % ljudi u Hrvatskoj posjeduje nekretninu u kojoj živi, dok smo istovremeno pri dnu osiguranja tih nekretnina. Zašto? Zbog zabluda i mitova o osiguranju u koje još uvijek vjerujemo. Donosimo tri najčešća.

Svrha osiguranja je da ublaži financijski udarac (Foto: Getty Images)

1. MIT: Osiguranje imovine dosta je skupo i velik udar na kućni budžet, a osiguravatelji ne plaćaju naknade štete.

Premija osiguranja imovine u Hrvatskoj u 2021. iznosila je 59 eura po stanovniku. To je triput manje od europskog prosjeka, koji je iste godine iznosio 178 eura po stanovniku. Brojke pokazuju kako o sigurnosti i zaštiti najvrjednijih stvari koje posjedujemo i ne razmišljamo previše. Tim razmišljanjem bježimo od stvarnosti i zatvaramo oči pred činjenicom da se poplava, požar, potres mogu dogoditi bilo kome, u bilo kojem trenutku. U treptaju oka možemo ostati bez svega. Osiguranje imovine daje nam osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti u slučaju vremenskih nepogoda za koje uvijek mislimo da će nas preskočiti.

Primjerice, kućanstvo se od potresa, požara i drugih nepogoda godišnje može osigurati u prosjeku već za 150 do 180 eura što je zaista prihvatljiva suma za osiguranje imovine čija se vrijednost mjeri u stotinama tisuća eura.

Učestalo je mišljenje kako osiguravajuća društva ne plaćaju naknade štete, no brojke govore drukčije. Primjerice, nakon potresa 2020. koji su pogodili Zagreb i Baniju ukupan iznos isplaćenih odšteta temeljem polica osiguranja imovine dosegnuo je iznos od 100 milijuna eura. U ovakvim slučajevima polica osiguranja može doslovno značiti razliku između obnovljenog doma i beskućništva.

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje (Foto: Getty Images)

2. MIT: Zdravstveno osiguranje ne treba ti ako si zdrav.

Dok smo zdravi, ne razmišljamo o liječnicima, pregledima, pretragama, a ni o dopunskom ili dodatnom osiguranju. No i kad smo zdravi, posjetimo liječnika ili stomatologa – u tim slučajevima, dopunsko osiguranje pokriva participacije i doplate, ortopedska pomagala, lijekove s A i B liste, kao i boravak u bolnici.

Od 1. siječnja 2024. izmijenjen je Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i on donosi poskupljenja participacije za sve koji nemaju dopusko zdravstveno pa će najmanja participacija poskupjeti 33 %, a maksimalna će se udvostručiti na 530,89 eura.

Kada sve nabrojano usporedimo s cijenom police dopunskog, koja se za neke slučajeve može pronaći već od 6 eura mjesečno, rizik se ne isplati.

Dodatno zdravstveno osiguranje čuva nam zdravlje jer uključuje sistematski pregled koji je pametno obaviti jednom godišnje. Dodatno pokriće specijalističkih pregleda, laboratorijskih pretraga i dijagnostike dobro dođe da izbjegnemo gužve, uputnice i liste čekanja.

Mogući trošak svih tih usluga bez zdravstvenog osiguranja puno je veći od plaćanja premije i zato je dobro osigurati se.

3. MIT: Starija vozila ne trebaju kasko-osiguranje.

Sve više Hrvata kupuje rabljene automobile. Godine 2021. prvi je put na cestama bilo više registriranih polovnih automobila u odnosu na one koji su stigli ravno iz salona. I s pravom, sve više vozača postavlja si pitanje trebaju li kasko-osiguranje za starije vozilo. Osiguravajuće kuće najčešće nude kasko osiguranje za vozila do 9 godina starosti, vrlo iznimno i za starija.

Djelomično kasko-osiguranje ugovara se uz nižu premiju (Foto: Getty Images)

Jedna stvar koja se često pri tome ne uzima u obzir je sve bolja i kompleksnija, čitaj skuplja, oprema vozila. Primjer: dosta vozila je opremljeno LED prednjim svjetlima, čak i ona starija od 5 godina, i u slučaju štete, cijena zamjene takvih svjetala originalnim često prelazi 1000 eura, a za ona kompleksnija i više tisuća. To znači da i banalan udarac na parkingu može prouzročiti štetu od više tisuća eura. Kada uzmemo u obzir da je prosječna kasko polica nešto skuplja od 400 eura, računica je jasna.

Uz to kasko se može ugovoriti i sa odbitkom, odnosno franšizom, što znači da ćete u šteti i vi sudjelovati sa određenim manjim iznosom, a ostatak će pokriti kasko polica. Prednost takvih kasko polica je manja cijena, a pokrića ostaju ista.

Savjet je razmotriti i odabir djelomičnog kasko-osiguranja za pokriće štete na polici obveznog automobilskog osiguranja. Platit ćete nešto više, ali u slučaju da se dogodi nešto nepredvidivo poput tuče, odrona stijene ili naleta na divljač, znatno ćete uštedjeti. Djelomično kasko-osiguranje ugovara se uz nižu premiju nego osnovno kasko-osiguranje i pokriva dio rizika iz osnovnog kasko-osiguranja.

Eksperti na portalu osiguraj.me imaju cijelo tržište na dlanu i pomoći će vam pronaći najbolju policu osiguranja bilo vašeg vozila, imovine ili police dopunskog zdravstvenog osiguranja.