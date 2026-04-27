U Hrvatsku stiže 500.000 novih bankovnih kartica, većina to neće ni primijetiti

Više od pola milijuna klijenata OTP banke u Hrvatskoj tijekom ove godine dobit će novu Visa bankovnu karticu.

Bez odlaska u banku, zahtjeva i papirologije. Većini će to biti tek još jedna kuverta u poštanskom sandučiću. No iza te kuverte događa se jedna od većih operacija na domaćem bankarskom tržištu.

OTP banka u suradnji s Visom, svjetskim liderom u digitalnim plaćanjima, u potpunosti mijenja svoj kartični sustav, na način da korisnici tu promjenu gotovo neće ni osjetiti.

Operacija koja traje mjesecima

Proces ne počinje dolaskom kartice na adresu klijenata ili njenim preuzimanjem u poslovnici.

Počeo je mjesecima ranije, planiranjem, testiranjem i organizacijom koja uključuje proizvodnju, personalizaciju i distribuciju stotina tisuća kartica.

Ukupno će biti izdano više od 500.000 novih kartica, i to u više “valova”, kako bi se osiguralo da sustav u svakom trenutku funkcionira besprijekorno.

Prvo će biti zamijenjene debitne i žiro kartice, zatim kreditne, dok postojeće Mastercard prepaid kartice ostaju aktivne i neće se mijenjati.

Sama isporuka i migracija na nove kartice bit će u potpunosti zaključena do kolovoza, a nakon toga slijedi faza aktivacije. Uz proaktivni pristup i nenametljivu komunikaciju cilj je osigurati da prijelaz na novu karticu za svakog korisnika prođe bez ikakvih prepreka, ali i uz osjećaj dodatne vrijednosti koja prati cijeli proces migracije.

Što to znači za korisnika?

Korisnici ne podnose zahtjev za novom karticom već će im banka automatski poslati novu bankovnu karticu.

Nova kartica stići će na adresu korisnika koju su već odabrali ili će ih čekati u odabranoj poslovnici, uz prethodnu obavijest putem SMS-a ili pisma. Aktivirat će se prvom kupnjom uz PIN ili na bilo kojem bankomatu OTP banke odabirom „Upita stanja računa“ ili isplatom gotovine.

Pri tome, neće biti potrebe za promjenom PIN-a jer će i na novoj kartici vrijediti onaj sa stare kartice.

Svi postojeći uvjeti ostat će isti, broj računa se neće mijenjati, limiti i funkcionalnosti kartice prenijet će se automatski na novu karticu, uz dodatna poboljšanja.

„Rijetko u bankarstvu imate projekt ove veličine u kojem je cilj da korisnik ne mora napraviti apsolutno ništa. Upravo to smo ovdje htjeli postići, da cijela promjena prođe bez stresa i potrebe za prilagodbom. U pozadini je riječ o velikoj poslovnoj transformaciji koja banci dugoročno omogućuje još snažniji razvoj digitalnih usluga i kvalitetnije korisničko iskustvo, ali za klijenta ona treba biti što jednostavnija.“, ističe Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.

Jedina konkretna radnja u postupku prelaska na nove kartice za dio korisnika odnosi se na digitalne novčanike i online pretplate. Novu karticu bit će potrebno ponovno dodati u Apple Pay, Google Pay ili ažurirati podatke na servisima poput streaming platformi.

Zašto se uopće radi ova promjena

Iako za korisnike izgleda jednostavno, u pozadini je riječ o velikoj strateškoj odluci.

Partnerstvo OTP banke s Visom znači pristup jednoj od najvećih globalnih mreža digitalnih plaćanja, s više od 4,9 milijardi korisnika i preko 175 milijuna prodajnih mjesta diljem svijeta.

To donosi veću sigurnost, pouzdanost i prostor za daljnji razvoj digitalnih usluga.

„Visa je ponosna na partnerstvo s OTP bankom na ovom značajnom projektu migracije kartica, koji predstavlja važan korak u daljnjoj digitalnoj transformaciji banke. Omogućavanjem jednostavnog i neprimjetnog prijelaza za korisnike kartica doprinosimo sigurnom, besprijekornom i inovativnom iskustvu plaćanja kakvo potrošači sve više očekuju. Ova suradnja odražava naš zajednički fokus na razvoj digitalnih plaćanja u Hrvatskoj, uz istodobnu podršku inicijativama poput programa “OTP Zaokruži”, koji pokazuje pozitivnu ulogu koju plaćanja mogu imati i izvan same transakcije“, izjavila je Renata Vujasinović, direktorica Vise za Hrvatsku.

Detalj koji se ne vidi, ali se računa

Jedna od važnijih promjena odnosi se na trajanje kartica. Umjesto dosadašnje tri godine, nove kartice vrijedit će sedam godina.

To znači manje zamjena, manje logistike i značajno smanjenje potrošnje plastike, što u projektu ove veličine ima konkretan financijski i ekološki učinak.

Kad svaka transakcija ima dodatnu svrhu

No, možda najvažniji dio cijele priče nije tehnički. Program “OTP Zaokruži”, kojim zajedno s našim klijentima omogućujemo kvalitetniju zdravstvenu skrb djeci u Hrvatskoj, ostat će dostupan i korisnicima novih Visa kartica.

Princip je jednostavan: prilikom plaćanja iznos se može zaokružiti na najbližu deseticu, a razlika, od jednog centa do maksimalno 0,09 eura, automatski se donira za pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Bez dodatnog napora. Bez velikih iznosa. Samo kroz svakodnevne kupnje.

Do danas se programu priključilo više od 22.000 građana, zajednički je prikupljeno više od 1,2 milijuna eura, a zahvaljujući tim sredstvima obnovljeno je jedanaest pedijatrijskih odjela diljem Hrvatske.

„Najveća vrijednost programa OTP Zaokruži nije samo u tehnologiji, nego u tome što svakodnevne navike mogu imati i širi utjecaj. Dosadašnja praksa naših korisnika pokazala je da i jedan cent može napraviti razliku, kada se pomnoži tisućama puta svaki dan“, rekao je Balázs Békeffy.

Pr (Foto: PR)

Promjena koju nećete primijetiti, osim ako je tražite

Uspjeh ovog projekta mjerit će se nečim neobičnim, time koliko se prirodno uklopio u svakodnevno korištenje. Ako novu Visa karticu aktivirate bez razmišljanja i nastavite plaćati kao i do sada, sve je uspješno provedeno.

Na kraju, ovo nije priča o samoj bankovnoj kartici. Riječ je o tome kako tehnologija, kada je dobro osmišljena, nestaje iz fokusa i postaje tihi saveznik u svakodnevici. Promjena se ne nameće i ne traži prilagodbu, nego se prirodno uklapa u ono što već radimo, čineći stvari jednostavnijima, sigurnijima i pouzdanijima. Nova Visa kartica OTP banke upravo je takvo rješenje – prisutna onda kada je potrebna, a u svemu ostalom gotovo neprimjetna, jer jednostavno funkcionira.