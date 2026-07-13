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Riješen najveći misterij baterija slijedeće generacije: Otkriven nevidljivi uzrok njihovih iznenadnih kvarova

PišeB. V., 13. srpnja 2026. @ 10:43 komentari
Baterije s čvrstim elektrolitom
Baterije s čvrstim elektrolitom Foto: Getty Images
Znanstvenici su napokon otkrili zašto mekani litij uništava dugovječne baterije budućnosti, što otvara vrata telefonima koji rade danima i električnim vozilima s trostruko većim dosegom.
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