Žena tužila hotel jer su joj vodu naplaćivali sedam eura: Stigla presuda

Voda iz slavine trebala bi biti dio standardne hotelske usluge, jednako kao krevet s posteljinom, grijanje ili sapun u kupaonici, smatrala je turistkinja koja je odlučila tužiti luksuzni hotel i ići sve do Vrhovnog suda jer su joj odbili poslužiti besplatnu vodu iz slavine.

Gošća je tražila da joj se za večerom donese obična voda, no osoblje hotela to je odbilo i umjesto toga joj naplaćivalo flaširanu vodu po cijeni od sedam eura.

Nakon višegodišnjeg spora, talijanski Vrhovni kasacijski sud krajem travnja donio je konačnu odluku, piše Corriere Alto Adige.

Odbili joj poslužiti vodu iz slavine

Spor se vodio protiv poznatog hotela Sassongher u mjestu Corvara in Badia, jednom od najpoznatijih u talijanskim Dolomitima. Turistkinja je ondje boravila za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana na prijelazu iz 2019. u 2020. godinu. Tjedni odmor u aranžmanu s polupansionom platila je više od 5700 eura, no piće nije bilo uključeno u cijenu.

Tijekom večera, žena je redovito tražila vodu iz slavine, ali osoblje hotela je to odbijalo. Umjesto toga, na stol su joj donosili isključivo flaširanu mineralnu vodu u boci od 0,75 litara po cijeni od sedam eura.



Nezadovoljna gošća prvo je podnijela tužbu sudu u Rimu, a nakon što je izgubila, žalila se višim instancama sve do Vrhovnog suda. U tužbi je tvrdila da joj je uskraćeno temeljno pravo jer je "voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo" te da bi osiguravanje minimalne količine pitke vode moralo biti zajamčeno svakom gostu.

Zbog pretrpljene financijske štete i emocionalnog stresa tražila je odštetu od približno 2700 eura.

Odluka Vrhovnog suda

Svi sudovi, uključujući i Vrhovni, presudili su u korist hotela. Vrhovni sud je u obrazloženju zaključio da ne postoji zakon koji bi ugostiteljske objekte obvezivao na posluživanje vode iz slavine, piše Guardian. Također su naveli da gost uvijek može samostalno osigurati pitku vodu ako ne želi kupiti flaširanu.

Sud je ocijenio i da nije došlo do kršenja ugovora jer je hotelski paket isporučen u skladu s ponudom koju je gošća rezervirala.



Presuda je još jednom potvrdila da hoteli nisu dužni posluživati vodu iz slavine svojim gostima, kazao je odvjetnik hotela Silvio Belardi i istaknuo: "Nitko gostu ne brani da samostalno koristi vodu koju želi. Neki hoteli odlučuju posluživati isključivo flaširanu vodu kako bi izbjegli moguće probleme povezane s vodom iz mreže."