Program Artemis ulazi u novu fazu: NASA otkrila kako će izgledati baza na Mjesecu

Trajna ljudska prisutnost na Mjesecu postala je korak bliže stvarnosti nakon što je NASA predstavila prve ugovore za vozila, dronove i teretne sustave namijenjene budućoj američkoj lunarnoj bazi blizu južnog pola Mjeseca.

NASA je objavila sporazume s četiri američke tvrtke manje od dva mjeseca nakon što je posada misije Artemis II izvela prelet oko Mjeseca, odletjevši dalje u svemir nego posade programa Apollo tijekom misija krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina.

Tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa osigurat će dva landera namijenjena prijevozu lunarnih vozila na površinu Mjeseca. Ta vozila pak razvijaju tvrtke Astrolab i Lunar Outpost, koje su isto tako dobile ugovore od NASA-e. Tvrtka Firefly Aerospace, koja je prošle godine uspješno sletjela na Mjesec, poslat će prve dronove na lunarnu površinu, prema NASA-inom otkrivenom planu.

NASA očekuje da će oprema stići prije novog pokušaja spuštanja astronauta na Mjesec, koji je planiran za 2028. godinu.

Raspored programa Artemis i širenje lunarne baze

Tijekom misije Artemis III sljedeće godine astronauti će uvježbavati spajanje NASA-ine kapsule Orion u Zemljinoj orbiti s lunarnim landerima koje razvijaju tvrtke Blue Origin i SpaceX Elona Muska. NASA cilja sredinu 2027. godine za provedbu misije Artemis III.

Carlos Garcia-Galan, NASA-in izvršni direktor programa lunarne baze, izjavio je za agenciju AP da će druga faza izgradnje, koja počinje 2029. godine, biti usmjerena na trajnu infrastrukturu, uključujući elektroenergetsku mrežu.

Dulji boravci astronauta u specijaliziranim stalnim nastambama očekuju se tijekom 2030-ih godina.

"Tada ćemo moći reći: 'Hej, trajno smo ovdje i nećemo odustati od toga'", rekao je Garcia-Galan.

Administrator NASA-e Jared Isaacman izjavio je da bi program trebao poduprijeti znanstvena istraživanja, razvoj lunarnog gospodarstva i buduće ekspedicije prema Marsu, prenosi ista agencija.