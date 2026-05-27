VIDEO Kajakaš oči u oči s kitom ubojicom: "Ovo nikada prije nismo vidjeli"

Mužjak orke, kita ubojice, jurio je prema muškarcu koji je kajakom veslao u Bahía Rosasu, u zaljevu San Matías u argentinskoj pokrajini Río Negro. Životinja, koju su istraživači identificirali kao Pao, približila se velikom brzinom nakon što ju je privukao zvuk vesla u vodi.

Incident se dogodio u ponedjeljak poslijepodne, a snimio ga je lokalni stanovnik Mili Yahuar. Stručnjacima su ga prijavili Fernando Mariño i Matías Acuña, koji su također svjedočili događaju. Organizacija Península Valdés Orca Research analizirala je snimku kako bi utvrdila što se točno dogodilo.

Prema njihovu tumačenju, zvuk vesla koja paraju vodu vjerojatno je podsjetio orku na zvukove koje proizvode morski lavovi, jedan od glavnih plijenova orki u patagonskoj regiji. Pao je zbog toga krenuo prema kajaku, ali se brzo povukao nakon što je shvatio da nije riječ o životinji koju lovi.

"Danas, 25. svibnja, mužjak Pao (PTN-006) suočio se s nečim što nikada prije nismo vidjeli", objavila je organizacija. Dodali su kako nema zabilježenih napada orki na ljude u prirodi, osim u zatočeništvu, ali su istaknuli da je moguće zamisliti koliko je situacija bila zastrašujuća za kajakaša.

Događaj se zbio u La Ensenadi, poznatoj i kao Bahía Rosas, oko 75 kilometara od grada Viedme. Orke se u ovom dijelu obale često viđaju tijekom jeseni i zime, kada dolaze bliže obali zaljeva San Matías.

Posljednjih tjedana zabilježena je pojačana aktivnost orki u sjevernoj Patagoniji. Sredinom svibnja ženka Valen (PTN-009) viđena je u Punta Norteu s mladuncima Emyrom, Soleijem i novorođenim mladuncem iz 2026. godine, uz mužjaka Jaluela (PTN-019), koji je pokušavao loviti uz samu obalu, piše Infobae.

Nekoliko dana kasnije istraživači su dokumentirali mladunce kako u zoni valova uče tehnike lova pod nadzorom odraslih ženki. Riječ je o tehnici kojom se orke tijekom plime zalijeću prema obali kako bi uhvatile mladunce morskih lavova i morskih slonova. To ponašanje mladunci uče od majki od najranije dobi, a upravo je ono jedna od karakteristika po kojoj se patagonske orke razlikuju od ostalih populacija u svijetu.

Península Valdés Orca Research međunarodna je organizacija sa sjedištem na poluotoku Valdés u Argentini, specijalizirana za proučavanje lokalne populacije orki, njihova ponašanja, genealogije i jedinstvenih tehnika lova.