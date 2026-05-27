Zaboravili ste obaviti kupovinu? Donosimo popis trgovina i šoping-centara koji rade ove nedjelje

Ako ste zaboravili na vrijeme napuniti hladnjak, nedostaje vam ključni sastojak za nedjeljni ručak ili jednostavno želite iskoristiti slobodan dan za obilazak trgovina, nema razloga za paniku.

Kako biste izbjegli nepotrebno kruženje gradom i "poljubili" zatvorena vrata lokalnog dućana, odradili smo provjeru umjesto vas.

U nastavku donosimo detaljan i pregledan popis svih većih prodavaonica, supermarketa i trgovačkih centara u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i ostatku Hrvatske koji su ovu nedjelju odlučili iskoristiti kao radnu.

Superkonzum

Zagreb:

Radnička cesta 49, Zagreb (08:00 – 20:00)

Ulica grada Vukovara 275, Zagreb (07:00 – 15:00)

Ilica 288, Zagreb (07:00 – 20:00)

Tomislavova 11, Zagreb (08:00 – 14:00)

Turinina 11, Zagreb (08:00 – 14:00)

Gračanska cesta 208, Zagreb (07:00 – 18:00)

Sarajevska 6, Zagreb (08:00 – 17:00)

Zagrebačka avenija 94, Zagreb (08:00 – 14:00)

Dankovečka 95, Zagreb (08:00 – 17:00)

Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00 – 15:00)

Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00 – 15:00)

Dubrava 241, Zagreb (08:00 – 15:00)

Rijeka:

Osječka 71, Rijeka (08:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (08:00 – 13:00)

Opatijska 26f, Osijek (08:00 – 13:00)

Split:

Put Stinice 1, Split (08:00 – 14:00)

Kralja Držislava 22, Split (07:00 – 21:00)

Lidl

Zagreb:

Ilica 201, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Ive Robića 4, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Slavenskog 1, 10000 Zagreb (08:00 – 16:00)

Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00 – 21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 – 18:00)

Rijeka:

Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)

Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)

Split:

Put Lore 4, 21000 Split (08:00 – 21:00)

Vukovarska ulica 190, 21000 Split (08:00 – 21:00)

Plodine

Zagreb:

Ulica Karla Metikoša 4, Zagreb (07:00 – 22:00)

I. Štefanovečki zavoj 10, Zagreb (07:00 – 22:00)

Ulica Mije Haleuša 1, Zagreb (07:00 – 22:00)

Rijeka:

Ulica Martina Kontuša 5, Rijeka (07:00 – 22:00)

Ružićeva ulica 29, Rijeka (07:00 – 21:00)

Ulica Stanka Frankovića 9, Rijeka (07:00 – 22:00)

Trninina ulica 3, Rijeka (07:00 – 21:00)

Zvonimirova ulica 3, Rijeka (07:00 – 22:00)

Zametska ulica 96a, Rijeka (07:00 – 22:00)

Labinska ulica 51a, Rijeka (07:00 – 22:00)

Osijek:

Strossmayerova ulica 343, Osijek (07:00 – 22:00)

Split:

Put Supavla 15, Split (07:00 – 22:00)

Put Pazdigrada 5, Split (07:00 – 22:00)

Interspar

Zagreb:

Kolakova 14, Dubrava, Zagreb (07:00 – 21:00)

Avenija V. Holjevca 62, Zagreb (08:00 – 21:00)

Osijek:

Svilajska 31a, Osijek (09:00 – 21:00)

Ulica sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek (07:00 – 20:00)

Split:

Vukovarska 207, Split (08:00 – 21:00)

Tommy

Zagreb:

Supilova 7, Zagreb

Rijeka:

Kvaternikova 65, Rijeka

Danijela Godine 6a, Rijeka

Alda Colonnella 2, Rijeka

Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka

Vere Bratonje 28, Rijeka (07:00 – 13:00)

Split:

Domovinskog rata 93, Split

Zoranićeva 5, Split

Mažuranićevo šetalište 24a, Split

Mejaši 33, Split

Držićeva 1, Split

Ulica Matice hrvatske 1, Split

Kranjčevića 45, Split

Svetog Petra 44, Split

Šoltanska 12, Split

Eurospin

Ljubljanska avenija 2d, Zagreb (07:00 – 22:00)

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo (08:00 – 18:00)

Ulica Većeslava Holjevca 15, Jastrebarsko (09:00 – 21:00)

Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin (07:00 – 21:00)

Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica (08:00 – 14:00)

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00 – 21:00)

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343a, Osijek (08:00 – 21:00)

Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar (08:00 – 21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje