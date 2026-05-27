Zaboravili ste obaviti kupovinu? Donosimo popis trgovina i šoping-centara koji rade ove nedjelje

Kako biste izbjegli nepotrebno kruženje gradom i "poljubili" zatvorena vrata lokalnog dućana, odradili smo provjeru umjesto vas.
U nastavku donosimo detaljan i pregledan popis svih većih prodavaonica, supermarketa i trgovačkih centara u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i ostatku Hrvatske koji su ovu nedjelju odlučili iskoristiti kao radnu.
Superkonzum
Zagreb:
Radnička cesta 49, Zagreb (08:00 – 20:00)
Ulica grada Vukovara 275, Zagreb (07:00 – 15:00)
Ilica 288, Zagreb (07:00 – 20:00)
Tomislavova 11, Zagreb (08:00 – 14:00)
Turinina 11, Zagreb (08:00 – 14:00)
Gračanska cesta 208, Zagreb (07:00 – 18:00)
Sarajevska 6, Zagreb (08:00 – 17:00)
Zagrebačka avenija 94, Zagreb (08:00 – 14:00)
Dankovečka 95, Zagreb (08:00 – 17:00)
Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00 – 15:00)
Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00 – 15:00)
Dubrava 241, Zagreb (08:00 – 15:00)
Rijeka:
Osječka 71, Rijeka (08:00 – 21:00)
Osijek:
Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (08:00 – 13:00)
Opatijska 26f, Osijek (08:00 – 13:00)
Split:
Put Stinice 1, Split (08:00 – 14:00)
Kralja Držislava 22, Split (07:00 – 21:00)
Lidl
Zagreb:
Ilica 201, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
Ive Robića 4, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
Slavenskog 1, 10000 Zagreb (08:00 – 16:00)
Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00 – 21:00)
Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 – 18:00)
Rijeka:
Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)
Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)
Osijek:
Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)