VIDEO Šok na aeromitingu: Sudarila se dva vojna aviona i zapalila!

Aeromiting Gunfighter Skies posljednjeg je dana prekinuo sudar dvaju borbenih zrakoplova koji su sudjelovali u demonstracijama. Show je otkazan, a društvenim su se mrežama brzo proširile zastrašujuće snimke.

Dramatičan incident dogodio se u nedjelju tijekom drugog i posljednjeg dana aeromitinga Gunfighter Skies, oko 3,2 kilometra sjeverozapadno od zračne baze Mountain Home u američkoj saveznoj državi Idaho. Nakon sudara izbio je i požar, baza je nakratko bila zatvorena, a ostatak aeromitinga otkazan.

Glasnogovornik američke mornarice rekao je za BBC da se sva posada sigurno katapultirala iz zrakoplova američke mornarice EA-18G koji su u trenutku nesreće sudjelovali u zračnoj demonstraciji.

Dužnosnici su potvrdili da su u stabilnom stanju, a stupanj ozljeda još nije poznat. Pokrenuta je i istraga kako bi se utvrdio razlog nesreće.

Zrakoplovi EA-18G Growler pripadali su eskadrili za elektroničko ratovanje iz savezne države Washington. Američka mornarica navodi da svaki od tih zrakoplova vrijedi oko 67 milijuna dolara (oko 61 milijun eura).

Kim Sykes iz organizacije Silver Wings of Idaho, koja je pomogla u organizaciji aeromitinga, rekla je za lokalnu podružnicu CBS-a da nitko u vojnoj bazi nije ozlijeđen.

Aeromiting Gunfighter Skies posljednji je put održan 2018. godine, kada je pilot jedrilice poginuo u nesreći.