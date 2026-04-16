Zbog bombaških prijetnji u Sarajevu evakuirana dva trgovačka centra

Dva najveća trgovačka centra u Sarajevu u četvrtak su morala biti privremeno zatvorena nakon što je policija dobila dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama, potvrdili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije.

Sarajevo City Center (SCC) i Alta, oba u sarajevskom naselju Marijin Dvor u samom središtu grada i u blizini sjedišta državnog parlamenta i Vijeća ministara BiH, ispražnjeni su u prijepodnevnim satima, a policijski timovi poslani su kako bi provjerili stanje.

Kako je lokalnim medijima potvrdila glasnogovornica MUP-a Sarajevske županije Mersiha Novalić, bombaške prijetnje na policijske i adresu nekih medija stigle su elektroničkom poštom.

U poruci je stajalo kako su postavljene eksplozivne naprave kućne izrade.

Anonimni pošiljatelji naveli su kako je u SCC-u postavljen kilogram eksploziva, a u Alti naprava s dva kilograma eksploziva s detonatorom na daljinsko upravljanje.

"Bit će provjerena vjerodostojnost sadržaja prijetnji i stanje na terenu", rekla je Novalić.