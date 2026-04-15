Pustoše polja kod Kutine: "Poljoprivrednici na rubu odustajanja"

Divlje svinje i divljač sve češće uništavaju poljoprivredne površine na području Kutine, zbog čega poljoprivrednici prijavljuju velike štete i upozoravaju na rastuće troškove. Kažu kako im životinje u polja dolaze u velikim skupinama te da im u kratkom vremenu unište usjeve i livade, što posebno pogađa stočare koji ostaju bez stočne hrane. Poljoprivrednici tvrde da im štete dodatno otežavaju sudski postupci i troškovi procjene, dok lovačka društva, kako navode, rijetko prihvaćaju izvansudske nagodbe.

S druge strane iz lovačkih udruga poručuju kako ulažu sredstva u opremu i zaštitu, ali da postoje problemi s postavljanjem i održavanjem zaštitnih ograda. Poljoprivrednici predlažu smanjenje broja divljači i bolji nadzor, dok iz Grada Kutine najavljuju razgovore sa županijom i lovačkim savezom kako bi se pronašlo rješenje. U međuvremenu, dio njih razmišlja i o odustajanju od proizvodnje zbog, kako kažu, neodrživih uvjeta.

